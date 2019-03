Cina | capo Ufficio statistica | situazione economica migliorata a gennaio-febbraio

Trento - ex Fdi trombata alle elezioni e nominata capo di gabinetto : sul polpaccio ha il tatuaggio di una croce unCinata : Grazie a quella croce uncinata tatuata sul polpaccio era diventata nota quando era stata candidata alla Camera. Gli elettori l’hanno bocciata (forse non per il tatuaggio), ma un anno dopo ha trovato una sistemazione: Marika Poletti sarà capo di gabinetto dell’assessore agli Enti locali della Provincia autonoma di Trento, che fa parte della giunta di centrodestra guidata dal leghista Maurizio Fugatti. E torna protagonista il tatuaggio ...

Serie BKT 26esima giornata il Crotone umilia la vice capolista Palermo con un tripletta. Simy trasCina la sua squadra verso il successo : Crotone 3 Palermo 0 Marcatori: Rohden 28°, Mraz 75°, Simy 90° Crotone (3-5-2): Cordaz, Curado, Spolli, Vaisanen, Sampirisi, Barberis, Rohden

Un capolavoro….La Pasta strasCinata. Ricetta con foto passo passo : Pasta strascinata Ingredienti: 400 g di farina setacciata 40 g di burro 100 g di guanciale oppure di pancetta tesa 100 g di salsiccia 40 g di concentrato di pomodoro 50 g di pecorino grattugiato 2 mestoli di brodo di carne sale Preparazione 1) Fate ammorbidire 20 g di burro a temperatura ambiente e lavoratelo con la farina e l’acqua sufficiente a dare buona consistenza all’impasto. Stendete quest’ultimo come una sfoglia ...

Cina : il Festival delle Lanterne che segna la fine dei festeggiamenti per il Capodanno lunare

Cina - frena lo shopping durante il Capodanno Lunare : Le cifre che arrivano dal Ministero del Commercio stanno facendo tremare gli investitori, preoccupati dal calo del ritmo di crescita dell'economia globale specialmente sulla scia delle tensioni ...

L'esibizione colossale di arti marziali - così la Cina festeggia il capodanno : In tutto il mondo si è festeggiato l'inizio dell'Anno del Maiale, ma nulla si avviCina alla grandiosità della festa ufficiale.

Cina : capodanno cinese - segretario Onu Guterres augura 'un mondo pacifico e prospero per tutti' : Pechino, 05 feb 08:45 - , Agenzia Nova, - In un videomessaggio di auguri per il nuovo anno, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha ringraziato la Cina e il... , Cip,

Borsa Tokyo in lieve calo - Cina chiusa per Capodanno. Rally Sidney - buy scatenati su banche : L'indice Nikkei 225 della Borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in calo dello 0,19% a 20.844,45 punti.

La Cina si prepara al Capodanno lunare : milioni di persone tornano a casa

M5S - la capogruppo al Comune di Firenze fonda una lista viCina a Fratelli d'Italia : 'Sarà una lista civica - ha dichiarato Arianna Xekalos - che a primavera correrà in coalizione con il centrodestra, ossia con l'unica parte politica che ha dimostrato di voler mandare a casa Dario ...

Allergico al pesce - 11enne va in cuCina della nonna a Capodanno e muore : “Colpa degli odori” : Il piccolo ha avuto un improvviso attacco e, nonostante i soccorsi medici e il trasporto in ospedale, è morto poco dopo. Per la famiglia sarebbe tutta colpa dell'odore di pesce sprigionato dalla cucina della nonna dove stavano preparando il cenone di Capodanno. L'11enne infatti aveva un'allergia al pesce.Continua a leggere

Il Capodanno in piazza di Hong Kong : “La Cina è la nostra prigione” : Nel primo giorno di un anno carico di anniversari «sensibili» per la Cina - un secolo dal movimento del 4 maggio, trent’anni dalla tragedia di piazza Tiananmen - alcune migliaia di attivisti democratici e localisti di Hong Kong sono scesi per le strade dell’ex-colonia britannica. Ancora una volta, la marcia di Capodanno è stata scandita da slogan c...