Ciclismo | Fabio Aru si ritira dalla Parigi-Nizza

Ciclismo - tutto il cuore di Fabio Aru : donata una bicicletta a Papa Francesco - il ricavato per un progetto di carità : Fabio Aru ha donato la sua bicicletta Colnago a Papa Francesco al termine dell’udienza generale nell’Aula Paolo VI a cui il sardo ha assisto nella giornata odierna. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha poi dichiarato all’Osservatore Romano che il ricavato della vendita all’asta, stimato in almeno 9000 euro, sarà destinato a un progetto di carità. Il 28enne, che ha già fatto il proprio debutto stagionale e che è desideroso di ...

Ciclismo - Trofeo Laigueglia 2019 : scelta la formazione dell’Italia. Attesa per Fabio Felline : Inizia il calendario del Ciclismo italiano per quanto riguarda questo nuovo anno: si parte dal Trofeo Laigueglia, giunto alla sua 56ma edizione. Appuntamento fissato a domenica 19 febbraio. Presenti tanti team del World Tour, al via anche la Nazionale italiana guidata da Davide Cassani: il ct ha deciso oggi la formazione da schierare alla partenza in terra ligure. I capitani saranno i due uomini della Trek-Segafredo: Fabio Felline e la new entry ...

Ciclismo - Challenge Maiorca : Landa inizia con un incidente - Fabio Aru tra i migliori : inizia nel modo peggiore il 2019 di Mikel Landa. Durante la prima prova della Challenge Maiorca lo scalatore spagnolo ha subito l’ennesimo incidente della sua carriera, cadendo poco prima dell’inizio della salita conclusiva. La corsa si è poi selezionata con gli scatti prima di Guillaume Martin e poi di Jesus Herrada, che è andato a vincere. Si è rivisto anche un buon Fabio Aru, ottavo e in grado di tenere il ritmo dei più forti, tra i quali ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Mi sento ricaricato fisicamente e mentalmente. Per la prima volta preparerò il Giro in altura nel Colorado” : Fabio Aru torna in gara oggi, al Challenge Maiorca (o meglio, nella prima delle quattro corse che fa parte del Challenge). La necessità è quella di far dimenticare la sua versione 2018, risultata poco convincente sotto tutti i punti di vista. Di questo e di altro il ciclista sardo ha parlato con Tuttosport, nella persona di Andrea Schiavon. Sul debutto: “Ci arrivo ricaricato, sia dal punto di vista fisico, sia soprattutto mentale. A ...

Ciclismo : al Challenge Maiorca il ritorno di Fabio Aru. Serve il riscatto dopo una stagione opaca : dopo un’annata 2018 che non ha certamente rispecchiato le sue attese, Fabio Aru è pronto a ripartire per un 2019 che ci dirà se il sardo può tornare ad andare a caccia degli obiettivi che più gli sono congeniali, risolvendo dunque ogni genere di problema occorso nell’anno passato. Il Challenge Maiorca, da quest’oggi a domenica, sarà un primissimo banco di prova per il capitano della UAE Team Emirates. Quasi a voler esorcizzare ...

Ciclismo – Fabio Aru al Challenge Mallorca - il ciclista sardo pronto all’esordio stagionale : Fabio Aru farà il suo esordio stagionale al Challenge Mallorca al via il 31 gennaio: il ciclista della Uae Emirates pronto per un nuovo anno ricco di appuntamenti importanti Fabio Aru pronto ad esordire in questo 2019. Per la nuova stagione, il ciclista sardo ha fissato il suo primo appuntamento il 31 gennaio con il via del Challenge Mallorca, che si concluderà il 3 febbraio. La corsa spagnola segna l’esordio del capitano della UAE ...

Ciclismo : Fabio Aru riprende dal Challenge di Maiorca. Il debutto stagionale del sardo nella corsa iberica : Il suono della campanella è arrivato per Fabio Aru. Il corridore sardo è pronto per fare il proprio debutto al Challenge di Maiorca, piccola corsa a tappe spagnola in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio. Il sardo testerà il proprio colpo di pedale al caldo delle Baleari per mettere a punto la propria condizione in vista dei prossimi appuntamenti della stagione, in cui ovviamente la partecipazione al Giro d’Italia sarà per lui ...

Ciclismo - nuovo piano di allenamenti per Fabio Aru : ‘Si pensa troppo a test e watt’ : La stagione 2019 dovrà essere quella del riscatto per Fabio Aru. Reduce da un anno da dimenticare, lo scalatore sardo si sta preparando al debutto con determinazione per non fallire uno snodo chiave della sua carriera. Aru e la UAE Emirates hanno analizzato a lungo le difficoltà vissute nel 2018 e hanno messo a punto un programma con diverse novità. Il vincitore della Vuelta 2015 non sarà più seguito dal suo preparatore personale Paolo ...

Ciclismo – Un Fabio Aru rinato - da Maiorca al Colorado per un Giro 2019 al top : “la mia serenità al centro di tutto” : Fabio Aru pronto a dimenticare l’amaro 2018: il sardo motivato e determinato per una nuova stagione al top Ieri la splendida notizia: Fabio Aru parteciperà al Giro d’Italia 2019. Il ciclista sardo della UAE Team Emirates, dopo un periodo fatto di difficoltà e percorso tutto in salita, è pronto a dimostrare di che pasta è fatto e affronterà il suo 2019 con coraggio e determinazione. Foto Massimo Paolone – LaPresse Il ...

Ciclismo - Fabio Aru ci sarà al Giro d’Italia : arriva l’annuncio : Giro d’Italia 2019, Fabio Aru ci sarà come rivelato dallo stesso ciclista quest’oggi: “la corsa rosa mi dà sempre grandi stimoli” Ciclismo, Fabio Aru prenderà parte al Giro d’Italia 2019, il ciclista lo ha comunicato ufficialmente. “La prospettiva di partecipare al Giro d’Italia offre sempre grandissimi stimoli per uno scalatore e il fatto di essere italiano apporta una carica emozionale aggiuntiva. ...

Ciclismo - Fabio Aru parteciperà al Giro d'Italia 2019 : Fabio Aru sarà al via del Giro d'Italia 2019 , in programma dal prossimo 11 maggio con la partenza da Bologna e l'arrivo fissato il 2 giugno a Verona. Il sardo della UAE Emirates, che è reduce da una ...

Ciclismo - Giuseppe Saronni : “Il mio ruolo nella UAE sarà defilato. Fabio Aru - stagione importante. Nibali? Avuti dei contatti…” : Giuseppe Saronni è pronto per affrontare una nuova stagione ciclistica ma il Campione del Mondo 1982 avrà un ruolo più defilato rispetto a quello di general manager all’interno della UAE Emirates. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, infatti, il 61enne ha dichiarato: “Il mio ruolo nel team non sarà più quello di prima. Non voglio più avere le responsabilità del passato, ho bisogno di più tempo per me e la ...