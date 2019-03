ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) L’ultima trovata di Ilona Staller? Un tour nelle pizzerie di tutta Italia. “Aggiungi un posto a tavola con”, si chiama l’iniziativa, decisamente bizzarra per l’ex attrice a luci rosse. “A cena con: mi dica lei se non è divertente. Non è geniale?”, si compiace Ilona con ilfattoquotidiano.it. “Le ospitate nelle discoteche le ho sempre fatte, quelle nelle pizzerie mi mancavano. E’ un’occasione per cenare insieme con la gente, fare autografi e selfie con tutti. Sa perché lo faccio? Perché ricevo tantissime telefonate: tutti vogliono parlare con me, mi chiedono dove possono incontrarmi, vogliono fare foto con me. Siccome non posso parlare con chiunque per strada, altrimenti diventerebbe una fatica della Madonna, allora ho scelto questa iniziativa”.Quindi rifiuta i selfie per strada? “Non li rifiuto, soprattutto se me li chiedono ...

italianaradio1 : Cicciolina: “Di Maio? Prima vendeva le bibite e ora insulta me. Alla Prova del Cuoco vado io al posto della Edoardi… - FQMagazineit : Cicciolina: “Di Maio? Prima vendeva le bibite e ora insulta me. Alla Prova del Cuoco vado io al posto della Edoardi… - mbwManzoni : Cicciolina: 'Di Maio? Prima vendeva le bibite e ora insulta me. Alla Prova del Cuoco vado io al posto della Edoardi… -