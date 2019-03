Chiude la storica azienda di bottoni Ai Weiwei ne compra 30 tonnellate

Baseball - Rimini sparisce : la storica società Chiude i battenti. Serie A1 a sette squadre : Tredici scudetti, cinque coppe Italia, tre coppe dei campioni. Una società e una squadra che hanno fatto la storia del Baseball italiano che svanisce, com’era nell’aria ormai da qualche settimana. Rimini non c’è più, non disputerà il campionato di Serie A1 né la coppa dei campioni. All’addio manca l’ufficialità di una nota stampa, sul sito della società campeggia l’ultimo saluto a Rino Zangheri, lo storico presidente morto nei giorni scorsi e ...

The Big Bang Theory - un doppio episodio Chiuderà per sempre la storica serie : Sarà uno degli eventi televisivi più attesi di questa primavera, probabilmente dell'anno, forse degli ultimi anni: l'ultima puntata di sempre di The Big Bang Theory sarà un appuntamento imperdibile della storia della tv.E per chiudere in bellezza CBS, Warner Bros e il co-creatore Chuck Lorre ha rivelato a TvLine che si tratterà di un doppio episodio. Poco più di 40 minuti (60 se consideriamo le pubblicità) con un'unica storia, per ...