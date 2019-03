Chelsea | Antonio Conte porterà il club in tribunale

calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) Secondo il “The Times“, l’ex manager del, sarebbe pronto a portare illondinese inpur di avere la buonuscita di 10,5 milioni che gli spetta. Ildi Roman Abramovic non ha intenzione di pagare l’allenatore italiano, sostenendo di non avere debiti con il tecnico, visto il comportamento che ha avuto lo stessonegli ultimi mesi e le presunte violazioni dei regolamenti interni. In particolare i legali fanno leva sulla vicenda Diego Costa, l’attaccante ora all’Atletico Madrid scaricato dal suo ex allenatore via sms, una vicenda che secondo ilcostrinse ila cedere il giocatore.L'articoloilinCalcioWeb.

