Champions League 2019 | si chiudono gli ottavi | riflettori su Juventus-Atletico Madrid

Asian Champions League - lo Shandong si gode un Pellè formato super : altra doppietta per l’attaccante italiano : L’attaccante ex Samp e Parma ha siglato contro i Kashima Antlers la seconda doppietta in due giornate di Asian Champions League Pareggio per 2-2 per lo Shandong Luneng di Graziano Pellè contro i giapponesi del Kashima Antlers nella seconda partita della fase a gironi dell’Asian Champions League. Protagonista della partita l’attaccante ex Parma e Sampdoria, che ha permesso con la sua doppietta alla formazione cinese di ...

Probabili formazioni Bayern Monaco – Liverpool - Champions League 13-03-19 : Bayern Monaco – Liverpool, Champions League, Ottavi di finale, Ritorno, Mercoledì 13 Marzo 2019, le Probabili formazioniBayern Monaco / Liverpool / Champions League / Probabili formazioni – Sfida di fuoco all’Allianz Arena, dove Bayern Monaco e Liverpool si giocano l’accesso ai quarti di finale della Champions League. Il pareggio a reti bianche dell’andata potrebbe favorire gli inglesi, ma occhio al fattore ...

Speciale Juve : la sfida con l'Atletico Madrid che vale la Champions League : Non vuole definirla partita dell'anno, Massimiliano Allegri: 'E' un ottavo di Champions. Se fosse la partita dell'anno, saremmo rovinati...'. Ma è indubbio che il secondo round contro l'Atletico ...

Champions League in tv del 12-13 marzo - Juventus-Atletico si vedrà solo su Sky alle ore 21 : Tra oggi, martedì 12 marzo, e domani, si chiuderà il programma degli ottavi di Champions League. Occhi puntati, ovviamente, tutti sull'Allianz Stadium di Torino, dove stasera si terrà Juventus-Atletico Madrid. Ma gli appassionati di calcio internazionale avranno a disposizione un ricchissimo menu in questi due giorni, con la possibilità di vedere all'opera grandissimi giocatori impegnati in affascinanti sfide da dentro o fuori. Tutto potrà ...

Champions League - Bayern Monaco e Liverpool in perfetto equilibrio nelle quote : Bayern Monaco impegnato in una gara delicatissima contro il Liverpool per aggiudicarsi il passaggio ai quarti di finale di Champions League Ha ribaltato i pronostici dell’andata, strappando uno 0-0 ad Anfield ed equilibrando i giochi nelle scommesse sulla qualificazione. Il Bayern Monaco è ora chiamato a confermarsi nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Liverpool, a cui basterebbe anche un pareggio con gol per passare ai ...

Sorteggi quarti Champions League : tutte le info : Getty Images Sorteggi quarti Champions League: tutte le informazioni Come detto in precedenza, il Sorteggio si terrà venerdì 15 marzo 2019 alle ore 12 e sarà trasmesso in tv da Sky Sport, con la ...

Juventus-Atletico Madrid in diretta su Sky - ritorno ottavi di finale Champions League : Stasera, martedì 12 marzo 2019, torna la Champions League con le gare valide per il ritorno degli ottavi di finale. In campo anche la Juventus, chiamata alla rimonta contro l'Atletico Madrid. Si parte dal 2-0 maturato in Spagna all'andata. La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky, così come l'altro match in programma oggi, ossia Manchester City-Schalke 04. La partita dei bianconeri di Allegri, sarà visibile live anche in ...

Champions League - Juve-Atletico Madrid in diretta esclusiva su Sky : Dove vedere Juventus Atletico Madrid in tv e streaming – Il grande giorno è arrivato. Questa sera all’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Atletico Madrid si affronteranno nella gara di ritorno valida per gli ottavi di finale della UEFA Champions League. Si riparte dai 2-0 dell’andata in favore dei Colchoneros, risultato che i bianconeri dovranno […] L'articolo Champions League, Juve-Atletico Madrid in diretta esclusiva su Sky è ...

Champions League : Bayern Monaco-Liverpool in diretta tv su Rai 1 - arbitra Orsato : Mercoledì 13 marzo si chiude il tabellone degli ottavi di finale Champions League con le ultime partite valide per il ritorno. Tra queste la super sfida Bayern Monaco-Liverpool che riparte dallo 0-0 interlocutorio dell’andata ad Anfield Road e si presenta inoltre con un bilancio dei precedenti (6) in equilibrio perfetto (una vittoria per parte e 4 pareggi). Ai reds sarà comunque sufficiente un pareggio con gol per eliminare per i tedeschi, ma i ...

Champions League : la Juventus passa agli ottavi se… : Champions League, Juventus ed Atletico Madrid sono pronte a darsi battaglia questa sera allo Stadium di Torino: i bianconeri passano ai quarti se… Serata dalle mille emozioni in Champions League. Questa sera allo Juventus Stadium, Cristiano Ronaldo e soci affronteranno l’Atletico Madrid nella gara di ritorno degli ottavi, con l’intento di guadagnare il pass per i quarti di finale della competizione. La Juventus dovrà tentare di ...

LIVE Juventus-Atletico Madrid - Champions League 2019 in DIRETTA : streaming - orario e programma : Stasera sarà il giorno del giudizio per la Juventus (ore 21.00 DIRETTA tv su Sky Sport), chiamata all’impresa all’Allianz Stadium, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri, per accedere ai quarti di finale, dovranno superare l’Atletico Madrid 3-0 o con tre gol di scarto, realizzando almeno quattro reti. Un target complicato, visto che la formazione di Diego Simeone ha perso solo 4 volte ...

Basket - Champions League 2019 - ritorno ottavi di finale : Reyer Venezia in cerca della rimonta - contro il Nizhny Novgorod riparte dal -23 : Impresa difficilissima, quella che dovrà oggi compiere l’Umana Reyer Venezia sul parquet del Taliercio: la formazione di Walter De Raffaele dovrà rimontare 23 punti di svantaggio ai russi del Nizhny Novgorod nel ritorno degli ottavi di finale di Basketball Champions League, a causa del pesantissimo 95-72 subito all’andata. Quel risultato, in particolare, è stato figlio di un atteggiamento generale verso la partita che non è andato ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Novara superfavorita contro Stoccarda - Egonu e compagne per vincere in Germania : Novara è stata molto fortunata in occasione del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2019 di Volley femminile, le piemontesi hanno pescato lo Stoccarda cioè l’avversario sulla carta più debole e più agevole da affrontare. Le ragazze di Massimo Barbolini scenderanno in campo questa sera (ore 19.00) alla SCHARRArena contro la compagine tedesca che proverà a sfruttare al meglio il calore del proprio pubblico ma che è ...

Volley - Champions League 2019 : Civitanova vuole espugnare Mosca - Lube all’esame Dinamo per avvicinare le semifinali : Civitanova si rituffa nella sua avventura europea ed è pronta per affrontare la durissima trasferta sul campo della Dinamo Mosca, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di Volley maschile. La Lube sarà impegnata oggi pomeriggio (ore 17.00 italiane) di fronte al pubblico rovente dello Sports Palace, i cucinieri cercheranno il colpaccio nella capitale russa per avvicinare la qualificazione alle semifinali ...