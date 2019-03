Champions | la Juventus di Allegri a caccia della perfezione ecco come può rimontare l

Champions League 2019 : si chiudono gli ottavi - riflettori su Juventus-Atletico Madrid. Ecco il programma TV : Allegri e Ronaldo Dopo Ajax, Tottenham, Porto e Manchester United, si completano gli ottavi di finale della Uefa Champions League 2019 con le altre quattro squadre che staccano il pass per i quarti. Tra queste spera ancora di esserci la Juventus, chiamata all’impresa di ribaltare il 2 a 0 di Madrid ad opera dell’Atletico. Tutte le partite sono in esclusiva su Sky, ad eccezione del match tra Bayern Monaco e Liverpool, trasmesso anche ...

Juventus-Atletico Madrid - Champions League 2019 : «Dovremo uscire dal campo senza rimpianti» - le parole di Allegri alla vigilia : Comincia ad avvertirsi la tensione dei grandi appuntamenti nell’aria torinese alla vigilia di Juventus-Atletico Madrid, partita di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 in cui la formazione bianconera dovrà rimontare il 2-0 subito all’andata per superare il turno e non abbandonare le proprie ambizioni in Europa. Nella consueta conferenza stampa sono intervenuti il tecnico Massimiliano Allegri e il capitano ...

Juventus-Atletico Madrid - Champions League 2019 : la rimonta è possibile - il destino dei bianconeri si decide in una notte : «Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta» recita la celebre affermazione di Giampiero Boniperti, una delle frasi che meglio esprimono lo spirito del mondo bianconero. Eppure vincere domani sera non basterà, servirà qualcosa di più. In una partita che si annuncia incandescente, la Juventus si giocherà l’accesso ai quarti di finale della Champions League 2018-2019 ospitando all’Allianz Stadium gli spagnoli ...

