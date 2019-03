Champions | Allegri a caccia della perfezione ecco come può rimontare l Atletico

Juventus - il possibile undici per la rimonta Champions : Allegri punta su Cristiano Ronaldo : Questa mattina la Juventus ha lasciato l'hotel per andare a fare la rifinitura in vista della sfida contro l'Atletico Madrid. Massimiliano Allegri ha voluto fare le ultime prove tattiche per sciogliere i dubbi di formazione. Infatti, è molto probabile che la Juve scenda in campo con il classico 4-3-3 anche se ci saranno delle novità in tutti i reparti. Il primo cambio sarà in attacco dove al fianco degli inamovibili Cristiano Ronaldo e Mario ...

Juventus-Atletico Madrid - Champions League 2019 : «Dovremo uscire dal campo senza rimpianti» - le parole di Allegri alla vigilia : Comincia ad avvertirsi la tensione dei grandi appuntamenti nell’aria torinese alla vigilia di Juventus-Atletico Madrid, partita di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 in cui la formazione bianconera dovrà rimontare il 2-0 subito all’andata per superare il turno e non abbandonare le proprie ambizioni in Europa. Nella consueta conferenza stampa sono intervenuti il tecnico Massimiliano Allegri e il capitano ...

Juventus - verso la Champions : Allegri potrebbe rispolverare il modulo a 5 stelle : Mancano due giorni alla gara tra la Juventus e l'Atletico Madrid e i gli uomini di Massimiliano Allegri stanno lavorando con grande intensità. Stamattina, i bianconeri hanno svolto una seduta nella quale il tecnico ha sicuramente fatto delle prove tattiche. Massimiliano Allegri ha due ipotesi di formazione: una con il 3-5-2 e la seconda, molto offensiva, con il 4-2-3-1. Probabilmente il tecnico della Juve, fino all'ultimo, proverà queste due ...

Juventus - Allegri cerca la giusta intuizione per la rimonta Champions : ipotesi difesa a 3 : Da questa mattina, per la Juventus è scattata ufficialmente l'operazione rimonta. Infatti, la squadra di Massimiliano Allegri, stamani, si è data appuntamento alla Continassa per preparare il match di martedì sera contro l'Atletico Madrid. La Juve, dunque, lavora con un solo obbiettivo ribaltare il 2-0 dell'andata e andare ai quarti di finale di Champions League. Per questa sfida la sensazione è Massimiliano Allegri stia pensando di fare alcuni ...

Juventus - il delirio di Allegri : “se dovessimo uscire dalla Champions non sarebbe un fallimento” : L’allenatore bianconero ha parlato dopo il successo sull’Udinese, soffermandosi anche sul prossimo impegno di Champions con l’Atletico Madrid Il successo con l’Udinese permette alla Juventus di approcciarsi in modo perfetto al match di Champions League con l’Atletico Madrid, con cui servirà una partita perfetta per ribaltare il 2-0 dell’andata. LaPresse/Fabio Ferrari Allegri resta fiducioso, ma deve fare ...

Juve - Nedved : 'Allegri? Non dipende dalla Champions' - : Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato così del futuro di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del match con l'Udinese. 'Ovviamente loro si sono incontrati ...

