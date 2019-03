Centri di Procreazione Medicalmente Assistita | Casa di Cura Prof Petrucciani a Lecce

fondazioneserono

(Di martedì 12 marzo 2019) Per una coppia che non riesce a concepire e vuole verificare se ciò è dovuto a problemi di infertilità, rivolgersi a un Centro per la(PMA) può essere più facile di quello che si immagina. In questa video intervista, l’equipe del Centro di PMA presso ladidipresenta il proprio centro.della PMA sono diffusi su tutto il territorio nazionale e, da quando sono stati ridimensionati i limiti imposti in passato dalla Legge 40, oggi si applicano, nel nostro Paese, le procedure più avanzate per laPer aiutare i potenziali utenti a orientarsi nella scelta del Centro e a superare eventuali riserve psicologiche nella pianificazione di un primo contatto, la Fondazione Cesare Serono propone nel suo sito due supporti. È possibile trovare, infatti, un archivio ...