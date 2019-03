Cast e personaggi di Halt and Catch Fire su Rai4 dal 13 marzo | un paradiso per nerd

Cast e personaggi di Chicago PD 6 dal 12 marzo su Premium Crime : le anticipazioni dei primi episodi : Cast e personaggi di Chicago PD 6 terranno compagnia al pubblico di Premium Crime a partire da oggi, 12 marzo, con un singolo episodio a settimana anche se il secondo è già andato in onda nei giorni scorsi per il maxi crossover con Chicago Fire e Chicago Med. La corsa riprenderà oggi, sin dal primo episodio del nuovo capitolo e sarà Premium Crime ad ospitare la serie sia su Mediaset che su Sky dove la rete è visibile per gli abbonati ...

Cast e personaggi di Salvation 2 su Rai4 dal 10 marzo - il team di Darius contro la fine del mondo : trame primi episodi : Il team di scienziati di Darius Tanz torna con Cast e personaggi di Salvation 2. I nuovi episodi della serie fantascientifica debuttano da oggi, domenica 10 marzo, in prima assoluta su Rai4. Scritta e ideata da Liz Kruger e Craig Shapiro, lo show segue gli eventi innescati dalla scoperta di un asteroide in rotta di collisione con la Terra. Nella prima stagione, lo studente e nerd Liam, insieme al genio della tecnologia Darius, hanno informato il ...

Cast e personaggi di Babylon Berlin alla conquista di Rai4 dal 9 marzo tra gangster - droga e omicidi : Cast e personaggi di Babylon Berlin sono pronti ad andare alla conquista di Rai4 a partire da oggi, 9 marzo, e per le prossime settimane. Dopo il primo passaggio su Sky Atlantic, la produzione arriverà in chiaro ma non in prima serata bensì in seconda, ovvero dalle 23.00 circa in poi. I primi episodi della spettacolare serie in stile noir andranno in onda oggi, sabato 9 marzo, in prima visione su Rai4, per riportare il pubblico nella Berlino del ...

Cast e personaggi di Modern Family 10 su Fox dall’8 marzo - un triste addio nella penultima stagione della serie : La famiglia Pritchett torna a intrattenere il pubblico con il Cast e personaggi di Modern Family 10. La penultima stagione della serie debutta su Fox (canale 112 di Sky) da venerdì 8 marzo. Il decimo capitolo della comedy pluripremiata agli Emmy si apre con la consapevolezza che le loro assurde vicende narrate in una Los Angeles quasi surreale volgono al termine; infatti la serie è stata rinnovata per un'undicesima stagione che sarà anche quella ...

Cast e personaggi de Il Silenzio dell’Acqua al via su Canale 5 l’8 marzo : Un viaggio nell'animo umano, questo è quello che inizierà oggi, 8 marzo, su Canale 5 con Cast e personaggi de Il Silenzio dell'Acqua. La nuova fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti prenderà il via questa sera e tornerà già domenica per un doppio esordio che conquisterà, senza dubbio, il pubblico italiano. Il regista Pier Belloni ha etichettato la serie come un crime, almeno all'inizio, diventato poi un dramma e un perfetto mix con un ...

JAMS - serie tv su RAI GULP : Cast - trama - anticipazioni - personaggi : Su Rai GULP arriva JAMS, la prima fiction sugli abusi minorili Da lunedì 11 marzo 2019 in prima serata su Rai GULP arriva JAMS, serie innovativa e pedagogica che, attraverso il linguaggio semplice dei giovanissimi, insegna ai ragazzi a decifrare i comportamenti ambigui degli adulti (e ai genitori a captare segnali di pericolo). JAMS racconta le vicende di Joy (Sonia Battisti), Alice (Giulia Cragnotti), Max (Andrea Dolcini) e Stefano (Luca ...

Avanti un altro 2019 : Cast e personaggi. Le novità con Paolo Bonolis : Avanti un altro 2019: cast e personaggi. Le novità con Paolo Bonolis cast completo e personaggi Avanti un altro 2019 Stasera 7 gennaio 2019 alle 18.45 su Canale 5 andrà in onda Avanti un altro 2019. Il programma ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci torna ad intrattenere con quiz e battute il preserale Mediaset. Lo show che andrà in onda al posto del gioco a premi The Wall condotto da Gerry Scotti, come anche nelle precedenti stagioni, ...

Cast e personaggi di Whiskey Cavalier : la serie con Lauren Cohan e Scott Foley debutta in Italia in contemporanea con gli Usa : Cast e personaggi di Whiskey Cavalier sono pronti a tenere compagnia al pubblico Italiano con una messa in onda in contemporanea con gli Usa che sempre più spesso Mediaset regala ai suoi abbonati a coloro che seguono i suoi canali anche su Sky. Questa volta tocca alla bella Lauren Cohan di The Walking Dead fare il suo debutto in Italia con la serie-evento Whiskey Cavalier in onda su Premium CRIME da oggi, giovedì 7 marzo, per un totale di 13 ...

Il Silenzio Dell’Acqua Cast : attori e personaggi della fiction su Canale 5 : IL Silenzio DELL’ACQUA cast. Da venerdì 8 marzo 2019 va in onda su Canale 5 la nuova fiction con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini. Scopri chi sono attori e i personaggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Il Silenzio Dell’Acqua cast: attori e personaggi della fiction su Canale 5 Ambra Angiolini è Luisa Ferrari Giorgio Pasotti è Andrea BaldiniValentina D’Agostino è Anna Mancini Carlotta Natoli è Maria Fausto Maria ...

Cast e personaggi di Britannia con Fortunato Cerlino di Gomorra : i primi episodi in chiaro su Rai4 dal 5 marzo : Cast e personaggi di Britannia sono pronti a conquistare il pubblico di Rai4 ad oltre un anno di distanza dal primo passaggio su Sky e a pochi mesi dall'esordio della seconda stagione. Per gli amanti del genere che unisce storia, leggenda, amore e combattimenti, sicuramente è arrivato il momento di conoscere anche questo piccolo gioiellino firmato dallo sceneggiatore di Edge of Tomorrow ovvero Jez Butterworth. Il primo appuntamento è previsto ...

Cast e personaggi de Il Nome della Rosa su Rai1 - il romanzo di Eco è una serie tv con John Turturro erede di Sean Connery : Il best seller mondiale di Umberto Eco diventa una serie evento per il piccolo schermo con Cast e personaggi de Il Nome della Rosa. Quattro appuntamenti in prima tv assoluta che riporterà il pubblico all'interno di un’indagine tra le cupe atmosfere del Medioevo in una misteriosa Abbazia benedettina, custode di molti segreti e teatro di feroci delitti. Il Nome della Rosa è una coproduzione dal respiro internazionale com'è internazionale anche ...

