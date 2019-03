Casa da ristrutturare | ecco quando vale la pena investire | e quanto si guadagna

Cadavere murato trovato in una parete interna di una Casa da ristrutturare : Un Cadavere è stato trovato murato in una parete interna di un’abitazione di Senago, in provincia di Milano, ieri durante dei lavori di restauro. A quanto emerso si tratterebbe dei resti di un uomo, di età compresa tra i 35 e i 45 anni. Sul posto sono al lavoro i carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza e della compagnia di Desio. Le ossa, a quanto emerso appartenenti ad un uomo tra i 35 e 45 anni, sono state scoperte da alcuni operai in ...