Campania | la scuola dei No Vax | 59 bambini senza vaccino

ilmattino

(Di martedì 12 marzo 2019) Duecentocinquanta iscritti allamaterna, cinquantanove non vaccinati. Larecord si chiama Leopardi, abita a Torre Annunziata, e raccoglie iche vivono nel quartiere...

VincenzoDeLuca : La richiesta di @matteosalvinimi di far slittare la piena attuazione dell’obbligo vaccinale è gravissima e irrespon… - sys_res : RT @Corvonero75: Iniziano, Campania e Marche esclusi da scuola perché non vaccinati ?? - mrcllznn : RT @VincenzoDeLuca: La richiesta di @matteosalvinimi di far slittare la piena attuazione dell’obbligo vaccinale è gravissima e irresponsabi… -