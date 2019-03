Calcio | ritorno con vittoria per Ranieri alla guida della Roma 2-1 all’Empoli firmato El

Calciomercato Juventus - possibile il ritorno di Conte : Continuano le voci sulla possibile partenza di Massimiliano Allegri a fine stagione. Sia che dovesse uscire dalla Champions League, sia che dovesse vincerla, il futuro del tecnico toscano potrebbe essere molto lontano da Torino. Giovanni Galeone, suo mentore, ha rivelato che le probabilità di un suo addio a giugno sarebbero molto alte. L'impressione, comunque andrà a finire in Champions League, è che Allegri saluterà al termine della stagione, ...

Campionato Amatori UISP " Calcio a 11 serie B - 6ª Giornata Ritorno 25 febbraio 2019

Calcio - Coppa Italia 2019 : Lazio-Milan 0-0. All’Olimpico attacchi spuntati - si decide tutto nella semifinale di ritorno : Nessun gol nei primi 90 minuti della semifinale della Coppa Italia di Calcio tra Lazio e Milan: all’Olimpico di Roma finisce 0-0 ed ogni verdetto circa il nome della prima finalista della manifestazione viene rinviato alla sfida di ritorno in programma a Milano a fine maggio. Partita povera di emozioni, solo un palo di Immobile in un’azione poi fermata per fuorigioco. Nel primo tempo sembra essere la Lazio la squadra più accorta, con ...

Quelli che il Calcio - ritorno in onda senza Collovati : "Ha sbagliato - può capitare di scivolare" : Una settimana dopo il fattaccio, c’era grande attesa nel vedere come a Quelli che il calcio avrebbero (ri)affrontato il caso Collovati, sospeso dalla Rai fino al 9 marzo dopo le parole su donne, tattica e pallone pronunciate domenica scorsa.Il commento, in apertura di trasmissione, è stato affidato interamente a Mia Ceran, con Luca e Paolo che sono invece rimasti per tutto il tempo in silenzio.prosegui la letturaQuelli che il calcio, ...

Calcio - Europa League 2019 : ritorno sedicesimi di finale. Il Napoli accoglie lo Zurigo - ottavi ad un passo : Si giocherà domani sera la partita di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018-2019 di Calcio. Il Napoli attende al San Paolo la formazione svizzera dello Zurigo per mettere il sigillo definitivo al passaggio del turno e ipotecare gli ottavi di finale. Nella partita d’andata giocata la scorsa settimana infatti gli uomini di Carlo Ancelotti si sono imposti con un netto 3-1, risultato che lascia davvero poche speranze ...

Vialli - il bello del Calcioi gol - la malattia - il ritorno : tutto iniziò in un castello : Il giovane ricciolino ripaga la fiducia avuta dal Mondo: 5, 8, 10 è la progressione dei gol nei tre campionati successivi che culminano con la promozione in A dei grigiorossi. Il presidente Domenico ...

Paulo Sousa annuncia il suo ritorno nel Calcio italiano - : L'ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa , archiviata la sua avventura al Tianjin Quanjian, si candida per una panchina in serie A in un'intervista a Record. 'Vorrei tornare in Italia ma in una ...

Il ritorno ai Mondiali di Calcio delle Azzurre : l’Italia è nel gruppo C : A 20 anni dall’ultima qualificazione, la Nazionale italiana di calcio femminile parteciperà ai Mondiali di Francia 2019. C’è una Nazionale pronta a difendere nuovamente i colori dell’Italia ai Mondiali di calcio, ed è quella femminile. Le Azzurre si sono qualificate all’ottava edizione della competizione, che avrà luogo in Francia dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Il risultato ottenuto dalla Nazionale è senza dubbio positivo, e va inserito ...

Calcio - Fabio Quagliarella e il ritorno in azzurro : “Il lavoro ripaga sempre - sono qui per dare il mio contributo” : Il grande protagonista del raduno della Nazionale italiana di Calcio in programma tra oggi e domani a Coverciano è indubbiamente Fabio Quagliarella. L’attaccante della Sampdoria sta vivendo forse la sua miglior stagione all’età di 36 anni e nella classifica dei marcatori della Serie A ha totalizzato ben 16 gol, secondo soltanto a Cristiano Ronaldo. La settimana scorsa il bomber napoletano ha eguagliato il record di Gabriel Omar ...

Ag. Evra : 'Ritorno alla Juve? FantaCalcio!' : L'agente di Patrice Evra , Federico Pastorello , smentisce a Rai Sport il ritorno alla Juventus : 'Non credo che oggi, per come giocano i bianconeri, Patrice possa fare comodo nel ruolo di centrale. Sono convinto gli farebbe molto piacere questa cosa, anche se non ...

Calcio : Gianluca Vialli potrebbe diventare capo delegazione della Nazionale Italiana. Il ritorno della storica coppia con Mancini? : Una vecchia coppia tanto apprezzata sul rettangolo di gioco potrebbe tornare a ricostituirsi. E’ il caso di Gianluca Vialli e Roberto Mancini, i “Gemelli del gol” ai tempi dello scudetto della Sampdoria, che in vesti diverse potrebbero riprendere a lavorare insieme. Vialli, infatti, potrebbe diventare il nuovo capo delegazione della Nazionale italiana di Calcio. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha avuto un colloquio ...

Calciomercato Juventus - tutto fatto per il ritorno di Caceres. Benatia saluta destinazione Qatar : Per un difensore che parte, eccone un altro che arriva. La Juventus si muove parallelamente fra mercato in entrata e quello in uscita. Protagonisti Caceres da una parte e Benatia dall'altra . Per ...

Calciomercato Juventus - è fatta per il ritorno di Caceres : mossa a sorpresa dei bianconeri : Calciomercato Juventus – Arriva un altro difensore in casa Juventus considerando la probabile cessione già a gennaio di Benatia ma la mossa del club bianconero può considerarsi assolutamente a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ è fatta per il ritorno di Martin Caceres, accordo raggiunto con la Lazio, l’intesa si è trovata sulla cifra di 600mila euro tra i club. L’agente del calciatore è a ...