Calcio | Promozione Scossone in casa Voltrese | c' è l' addio di Navone e Maragliano

Vicovaro (Calcio - Promozione) e Cecchini spazzano il Fiano : “Una vittoria che ci carica a mille” : Roma – vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Vicovaro compie l’impresa in un “Tancredi Berenghi” che, ancora una volta, è stato il dodicesimo uomo in campo nel match contro il Fiano Romano. La seconda forza del gruppo B guidata dal grande ex Angelo Pangrazi è stata sconfitta per 2-0 e la firma su questa vittoria è stata dell’esperto attaccante Cristiano Cecchini, tiburtino doc che ha fatto un grande “regalo” anche alla capolista ...

Vicovaro (Calcio - Promozione) - Botti pensa già al Fiano : «Domenica conterà solo la vittoria» : Roma – Nove partite alla fine della stagione. Il Vicovaro è pronto per il rush finale che potrebbe portare gli arancioverdi al punto più alto della storia del club, vale a dire all’accesso ai play off di Promozione. La volata inizierà da un leggerissimo distacco sull’attuale terza della classe (il Giardinetti che ha un punto in più) e soprattutto da un super big match che domenica farà sicuramente ribollire il “Tancredi Berenghi”, quello ...

Calcio - Promozione : i risultati e la classifica dopo la 22° giornata : Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport I risultati odierni:

Santa Maria delle Mole (Calcio - Promozione) - Agostini : «A Torrenova una vittoria fondamentale» : Roma – Il presidente Claudio Barbaria, poco tempo fa, aveva chiesto meno complimenti e più punti. E il Santa Maria delle Mole lo ha accontentato andandoseli a prendere sul difficile campo dell’Atletico Torrenova. Le reti di Spaziani (su rigore) e Sansotta hanno permesso ai castellani di conquistare tre punti pesantissimi nella volata salvezza come conferma anche il giovane esterno sinistro difensivo classe 2000 Alessandro Agostini. «Era ...

La Rustica (Calcio - Promozione) - Modesti : «Dobbiamo puntare in alto - la squadra vale» : Roma – Il La Rustica raccoglie il secondo pareggio consecutivo: dopo l’1-1 interno con l’Atletico Morena, la squadra di mister Daniele Paolini ha impattato 2-2 sul campo del De Rossi. Una sfida particolare e caratterizzata anche da qualche episodio arbitrale a sfavore. «Abbiamo cominciato bene la gara – commenta l’attaccante classe 1998 Edoardo Modesti – Poi, purtroppo, una disattenzione ci è costata lo 0-1 e a quel punto abbiamo perso un ...

Vicovaro (Calcio - Promozione) - Francesco Maiorani : «Col Cantalice sarà una gara importante» : Roma – Ci sarà un “Tancredi Berenghi” ribollente d’entusiasmo per i suoi beniamini. E in campo si spera che il Vicovaro possa rispondere da par suo, come tra l’altro sta facendo nell’ultimo periodo di campionato. Domenica è tempo di big match in casa arancioverde visto che in programma c’è la sfida al Cantalice, terzo della classe con tre punti in più nel carniere. «E’ sicuramente una partita importante – dice il capitano e portiere classe ...