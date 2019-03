Cade dalla barca e rimane solo in preda alle onde | si salva grazie ai jeans

Cade in mare dalla barca a vela e si salva grazie a un trucco della Navy Seal. Ecco come è sopravvissuto per tre ore : Arne Murke, 30 anni, aveva noleggiato uno yatch di 12 metri insieme al fratello per raggiungere il Brasile dalla Nuova Zelanda. A 28 chilometri da Tolaga Bay, il ragazzo è caduto in mare. Memore di uno dei trucchi della Navy Seal, la marina militare statunitense, si è sfilato i jeans e legandoli alle estremità li ha trasformati in salvagente. Nel video, il momento in cui Murke viene salvato da un elicottero della Hawke’s Bay Rescue. Video ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Celia muore Cadendo dalla finestra : Calle Acacias dice addio alla dolce e premurosa Celia. Dopo essersi introdotta a casa Palacios, cadrà dalla finestra sotto gli occhi attoniti dei suoi concittadini.

Una Vita - trame spagnole : Celia muore Cadendo dalla finestra - Ramon arrestato : Brutte notizie per i fan di Una Vita. Le anticipazioni spagnole annunciano l'uscita di scena di Celia Alvarez Hermoso, interpretata dall'attrice spagnola Ines Aldea. La nobildonna, infatti, passerà a miglior Vita nella puntata 960 dopo un tragico volo dalla finestra. Una morte misteriosa, anche se Ramon trascorrerà dieci anni in prigione dopo essere stato accusato dell'omicidio della donna. Una Vita: Celia ossessionata da Milagros Dagli spoiler ...

Brunetta : “Caduta governo? No non faccio pronostici - lavoro dalla mattina alla sera per farlo Cadere domani” : Renato Brunetta di Forza Italia, torna a parlare di Governo e della sua caduta Renato Brunetta è uno degli ultimi luogotenenti reduci invitti di quello che fu lo strapotere berlusconiano. Si è ricavato un bunker dal quale ancora riesce a tirare ogni tanto qualche bombetta a mano, dando il segnale concreto di sapere tenere la posizione … L'articolo Brunetta: “Caduta governo? No non faccio pronostici, lavoro dalla mattina alla sera per ...

Cade dalla finestra scappando della 'suocera'/ Ha messo incinta la fidanzata 17enne : Un 19enne di origini cinesi si è calato dalla finestra dell'appartamento della propria ragazza, per evitare l'incontro con la "suocera"

Livorno. Cade dalla finestra mentre lava i vetri : muore a 60 anni. La figlia colta da malore : La donna ha perso l'equilibrio ed è caduta dal terzo piano. Inutili tutti i tentativi di rianimarla. malore per la figlia che era in casa in compagnia della mamma. Non è il primo episodio del genere a Livorno.Continua a leggere

Spesometro ed esterometro - manca la proroga ufficiale a 2 giorni dalla sCadenza : Inoltre si spera anche che il governo sia più celere nell'applicare le decisioni senza dover aspettare tempi lunghi che non fanno bene all'economia e al mondo del lavoro. esterometro 2019 la proroga ...

Tifoso Cade dalla ringhiera durante la partita - trasferimento a Bari in ambulanza : nessun danno irreparabile : Buone notizie per Nicola, il Tifoso del Bari che domenica scorsa è precipitato dagli spalti mentre esultava per il gol della sua squadra del cuore. Proprio in queste ore, infatti, dalla terapia ...

Tifoso del Bari Cade dalla ringhiera a Locri - il fratello : 'In corso accertamenti. Non c'è niente da ridere' : Si sporge troppo esultando per il gol del Bari e cade giù dalla ringhiera dello stadio di Locri . Nicola, dello 'il pelato' negli ambienti del tifo biancorosso, è giunto all'ospedale di Reggio ...

Bimba Cade dal quinto piano Presa al volo dalla sorellina : Cristina Bassi Milano È salva per miracolo, e perché lì con lei c'era la sorella maggiore, la bambina di tre anni che ieri pomeriggio a Milano è precipitata dal quinto piano. La sorella, 16enne, ...

Milano - bambina di 3 anni Cade dal quinto piano - salvata dalla sorella maggiore : Nel pomeriggio di ieri, verso le 15:40, nella periferia nord di Milano, una bambina peruviana di 3 anni è precipitata dal quinto piano di una palazzina. La piccola ne è uscita indenne grazie alla ...

BIMBA 3 ANNI Cade DAL QUINTO PIANO : SALVATA AL VOLO DALLA SORELLA/ Milano - era rimasta chiusa in bagno : Milano, tragedia sfiorata oggi pomeriggio: bambina di 3 ANNI CADE dal QUINTO PIANO ma la SORELLA la salva afferrandola al VOLO. Le ultime notizie

Milano - bimba di 3 anni Cade dal quinto piano : presa dalla sorella 13enne - è salva : Ha del miracoloso il salvataggio di una bambina di tre anni, precipitata dal quinto piano di un palazzo in via Ornato, alla periferia di Milano. La caduta della piccola, peruviana, è stata...

Milano - bimba di 3 anni Cade dal quarto piano : presa dalla sorella 13enne - è salva : Incredibile a Milano Ha del miracoloso il salvataggio di una bambina di tre anni, precipitata dal quarto piano di un palazzo in via Ornato, alla periferia di Milano. La piccola è stata presa...