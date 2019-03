Brexit | Westminster boccia ancora l’accordo della May 

Brexit - in extremis a Strasburgo May strappa altre garanzie dalla Ue - domani test definitivo a Westminster : Se l'avrà scampata, lo dirà solo il voto di domani sera a Westminster. Certo è che Theresa May ha voluto tentare il tutto per tutto fino all'ultimo. Stasera si è presentata al Parlamento europeo di Strasburgo per incontrare ancora il capo negoziatore dell'Ue sulla Brexit Michel Barnier e il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, che è già qui in occasione della plenaria del Parlamento. ...

Brexit - Juncker "no deal vicino"/ Ue "no ottimismo" su piani May : sfascio Westminster : Brexit, per Juncker 'no deal più vicino, non sono ottimista'. Scetticismo in Ue sui piani May, caos Labour dopo scissione anti-Corbyn: Westminster ko

Nuovo schiaffo di Westminster a Theresa May - respinta la strategia negoziale per la Brexit : Nuovo schiaffo sulla Brexit per il governo May: la Camera dei Comuni ha rigettato con 258 voti contro 303 la mozione illustrata lunedì dalla premier Tory che chiedeva di ribadire il sostegno dell'aula al negoziato supplementare con l'Ue per ottenere rassicurazioni sul backstop. Ma al contempo non riproponeva apertamente l'opzione di riserva di un divorzio "no deal". Un testo che ha scontentato i falchi Brexiteers, che con la loro ...

Brexit : May chiederà tempo a Westminster : LONDRA, 10 FEB - La premier britannica Theresa May chiederà più tempo al Parlamento per tentare di ottenere un nuovo accordo con l'Ue sulla Brexit, in particolare per quel che riguarda il meccanismo ...

Brexit - Westminster rilancia May : “Nuovi negoziati con Bruxelles” : Theresa May è riuscita nel suo intento di ricompattare il partito Conservatore con una mossa che però la porterà a un muro contro muro con l’Unione europea sulla Brexit. Dopo una maratona di 11 ore la Camera dei Comuni ha ieri approvato con 317 voti a 301 un emendamento che chiede di superare il backstop, l’accordo per tenere temporaneamente l’Irla...

Brexit - Westminster rilancia May : "Nuovi negoziati con Bruxelles" : 'Il mondo sa cosa questa Camera non vuole. Oggi dobbiamo mandare un messaggio forte su ciò che vogliamo', aveva dichiarato la premier promettendo che se la sua proposta sarebbe stata approvata, ...

Brexit - Westminster approva un emendamento per modificare l'accordo : La Camera dei Comuni dice sì alla richiesta avanzata dalla premier Tory, Theresa May , di un mandato per cercare di ridiscutere con l'Ue l'accordo sulla Brexit e di "depurarlo" dal cosiddetto backstop ...

Brexit - MAY "VOTO CRUCIALE IL 13 FEBBRAIO"/ Piano B o no-deal : distanza a Westminster sul backstop : BREXIT, May: 'voto in Parlamento sul Piano B il 13 febbraio'. Impegno a rinegoziare accordo Ue sul backstop: lo spettro del no deal in Regno Unito

Brexit - ecco su cosa voterà Westminster - : I deputati britannici dibatteranno sulla risposta della premier Theresa May alla bocciatura del suo accordo con la Ue. La Camera di Comuni si pronuncerà su una serie di emendamenti che propongono un'...

Westminster affonda proposta Brexit di May. E' la più grave sconfitta di un governo al Parlamento UK : Il dramma Brexit si è consumato ieri a Westminster e, per quanto atteso, ha scioccato il mondo intero. La proposta della premier Theresa May sulla Brexit è stata bocciata sonoramente: 432 i voti contrari rispetto ai 202 favorevoli. Lo stacco di 230 voti rappresenta la sconfitta più forte ...

Brexit - Westminster boccia l'accordo : Si riapre la partita della Brexit: l'accordo sul divorzio dall'Ue raggiunto a novembre dalla premier Tory, Theresa May, con Bruxelles è stato bocciato stasera dalla Camera dei Comuni britannica con ...