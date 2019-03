Brexit | si vota su accordo migliorato

Brexit - la May : votate il piano o rischiamo di non uscire mai più dalla Ue : Con l'approvazione dell'accordo, invece, assicura la May, "ci sarà un rilancio della nostra economia ".

Il sottosegretario all’agricoltura del Regno Unito si è dimesso per protesta contro la decisione di Theresa May di far votare il Parlamento sulla possibilità di posticipare Brexit : Il sottosegretario all’agricoltura del Regno Unito, George Eustice, si è dimesso per protesta contro la decisione di Theresa May di far votare il Parlamento sulla possibilità di posticipare l’entrata in vigore di Brexit. Eustice, che era sottosegretario dal 2015, ha detto

May apre a un rinvio della Brexit. Londra potrebbe votare alle Europee : Il primo ministro britannico Theresa May apre al rinvio della Brexit, posticipando per «un breve periodo» la data di inizio del divorzio dalla Ue, attualmente il 29 marzo 2019,. La premier ha ...

Brexit - May : si vota entro il 12 marzo. Rischio rottura nel governo : Ennesimo cambio di programma sull'agenda della Brexit. Theresa May ha annunciato che il voto del Parlamento sul suo accordo per il divorzio con la Ue si terrà «entro il 12 marzo», a poco più di due ...

Brexit - il Labour chiede ai Comuni di votare su un secondo referendum : Il Labour sfida Theresa May nella partita per il piano B sulla Brexit. Tra gli emendamenti presentati ai Comuni la richiesta di votare sull'opzione di un secondo referendum. La mozione è stata presentata direttamente dal leader del partito, Jeremy Corbyn, che inizialmente si era detto contrario a questa eventualità.Le proposte del Labour, se approvati consentirebbero ai Comuni di votare - seppure in forma non vincolante - su varie ...

Brexit - Theresa May è salva : il Parlamento vota la fiducia : DIRITTILEGGICONTIIL CONFINE DELLA GUINNESSI TEMPITheresa May rimane in piedi. Ventiquattro ore dopo che il Parlamento, a larghissima maggioranza, ha bocciato il suo accordo sulle modalità di uscita dall’Unione Europea (raggiunto dopo due anni di negoziati), è stata respinta, con 325 voti su 306, la mozione di sfiducia contro di lei e il suo Governo, presentata dal leader laburista Jeremy Corbyn alla Camera dei Comuni. Molti parlamentari del suo ...

Brexit : il parlamento britannico ha bocciato l'accordo. Oggi si vota la fiducia a May : ...

Brexit - si vota oggi fiducia alla May : 8.34 Inizierà alle 13 (le 14 in Italia) il dibattito alla Camera dei Comuni per discutere la mozione di sfiducia al governo, presentata dal leader laburista Jeremy Corbyn. Il voto finale è invece previsto in serata. La mozione è stata presentata ieri sera,subito dopo l'esito del voto che ha visto la premier May pesantemente sconfitta. Con 432 voti contrari e soltanto 202 favorevoli, i Comuni hanno bocciato l'accordo per la Brexit negoziato con ...

Brexit - il giorno della verità : il parlamento britannico vota su Accordo con Ue. La May sulla graticola : Approvazione dell'Accordo di ritiro dall'Ue ("deal"), oppure bocciatura dell'Accordo ("no deal"). In quest'ultimo caso, rischio di una "Brexit dura", disordinata e probabilmente catastrofica. Per evitare questo rischio, potrebbe esserci un nuovo voto di Westiminster su un testo emendato entro pochi giorni ("deal"); oppure, la caduta del governo e poi un nuovo governo o elezioni anticipate, con la richiesta ai ai Ventisette di una proroga dei ...

Germania : l’estrema destra Afd propone ‘Dexit’ - la Brexit tedesca. Weber (Ppe) : “Creano caos - non votateli” : A poche ore dal voto della Camera dei Comuni, anche in Germania – e per la prima volta in assoluto – spunta l’idea di dire addio all’Europa. A proporre la Dexit – ‘Deutschland exit‘, sulla falsariga della Brexit – è Alternative fuer Deutschland, che ha formalizzato l’ipotesi con un ‘manifesto’ firmato dai suoi 500 delegati durante il congresso nei giorni scorsi a Riesa, in ...

Brexit - tra 24 ore il Parlamento Uk vota l’accordo. E Bruxelles pensa a una “terza via” : più tempo per negoziare : Mancano ormai meno di 24 ore al voto della Camera dei Comuni sull’accordo tra governo britannico e Unione europea sull’uscita del Regno Unito dall’Ue. Meno di 24 ore in cui la premier Theresa May dovrà decidere la prossima mossa da compiere per limitare i danni, sia per il Paese che per il suo futuro politico, di una quasi certa bocciatura del Parlamento. Le strade da percorrere per la leader dei Conservatori sembrano essere soltanto due, ...