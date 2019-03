Brexit | respinto l' accordo May-Ue Domani il voto per il ' no deal'

Brexit - May sconfitta di nuovo : respinto l'accordo con la Ue. «Domani il voto per il "no deal"» : Come previsto il Parlamento britannico ha bocciato un'altra volta l'accordo con la Ue per la Brexit negoziato da Theresa May. Un'altra sonora sconfitta per la premier,...

Il Parlamento britannico ha respinto il piano alternativo su Brexit dei Laburisti - che ora sosterranno un nuovo referendum : Il Parlamento britannico ha respinto il piano alternativo su Brexit presentato dal partito Laburista, che da ora in poi sosterrà ufficialmente un secondo referendum sul tema. Il piano – tecnicamente, un emendamento che comprendeva un’unione doganale tra Regno Unito e Unione

Brexit - OGGI IL VOTO IN PARLAMENTO/ Ultime notizie : Guardian - 'accordo May sarà respinto' : BREXIT, OGGI il VOTO in PARLAMENTO: Ultime notizie, Guardian sicuro, 'l'accordo di Theresa May sarà respinto' da una maggioranza schiacciante.