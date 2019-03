Brexit | questa sera il voto del Parlamento

vanityfair

(Di martedì 12 marzo 2019)Mancano poche ore alsull’accordo per regolare l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Nella notte il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha incontrato a Strasburgo la premier Theresa May (era ormai diventato chiaro che la maggioranza, a Westminster, avrebbe bocciato l’accordo: l’incontro è stato organizzato all’ultimo proprio per evitarlo) e ha dichiarato di avere fornito altre «rassicurazioni» su uno dei punti nodali nelle tensioni fra Londra e Bruxelles.È la questione del backstop, l’impegno con l’Unione Europa per mantenere la fluidità del confine tra Repubblica di Irlanda e Irlanda del Nord, che fu cruciale per la Pace del Venerdì Santo del 1998: conservatori ribelli e unionisti nordirlandesi vorrebbero eliminarlo dal nuovo accordo, per l’Unione Europea non è ipotizzabile. L’obiettivo di Londra, Dublino e ...

