Brexit Nuova sconfitta per Theresa May | il Parlamento britannico boccia l' accordo

Brexit - respinta la nuova proposta May Ora due soluzioni : «no deal» o rinvio Il 29 marzo si avvicina : cosa può accadere : Alla camera dei Comuni hanno votato contro l'ipotesi del governo anche numerosi parlamentari della maggioranza. cosa accade ora? Westminster tornerà a votare per stabilire se quale un «no deal» (improbabile) o rinviare il divorzio dalla Ue

Brexit - Gran Bretagna nel caos : respinta dal Parlamento la nuova proposta May : Alla camera dei Comuni hanno votato contro l'ipotesi del governo anche numerosi parlamentari della maggioranza. Cosa accade ora? Westminster tornerà a votare per stabilire se quale un «no deal» (improbabile) o rinviare il divorzio dalla Ue

Brexit - Theresa May verso nuova sconfitta in parlamento : I cambiamenti all’accordo su Brexit riducono ma non eliminano il rischio che la Gran Bretagna resti legata all’Unione Europea per un periodo indefinito. I rischi legali che il Regno Unito non abbia gli strumenti per uscire unilateralmente dal protocollo con la Ue restano invariati. Lo afferma il parere, molto atteso, del procuratore generale britannico Geoffrey Cox...

Brexit - nuova proposta May su backstop/ Giovedì da Juncker per rinegoziare accordo Ue : "no secondo referendum" : Caos Brexit, May rilancia nuove proposte su backstop Irlanda: Giovedì nuovo incontro con Juncker per rinegoziare accordo di divorzio

Brexit - La Nissan non produrrà più la nuova X-Trail a Sunderland : La Nissan ha deciso di cancellare il piano per produrre la nuova X-Trail nello stabilimento inglese di Sunderland. La causa è legata alla crescente incertezza sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea con la possibilità di un mancato accordo di transizione entro la scadenza del 29 marzo prossimo. Verso un'uscita "Hard". Del resto nelle ultime settimane è lo scenario peggiore ad avere maggiori probabilità di avverarsi: ...

Brexit - Theresa May in “ritiro” per preparare un “piano B”. Domani nuova sfida ai Comuni : Theresa May è alla ricerca affannosa di un "piano B" per la Brexit dopo la sonora bocciatura dei deputati martedì sera dell'accordo da lei faticosamente negoziato con Bruxelles per oltre 18 mesi. La premier britannica, lavora agli ultimi ritocchi del piano alternativo per l'uscita dall'Europa e che deve presentare in Parlamento. Chiusa nella residenza di campagna dei premier britannici, a Chequers, May lavora al discorso che fara' ai deputati ...

Brexit : dall’intesa in extremis al no deal - da una nuova deadline al referendum bis. Cosa può accadere dopo la fiducia a May : Il giorno dopo il voto di Westminster che ha bocciato senza appello l’accordo raggiunto tra Londra e Bruxelles sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, la resa dei conti alla House of Commons non è finita, visto che ieri Theresa May ha lanciato il guanto di sfida ai detrattori del testo: “Sfiduciatemi”. Così il leader laburista Jeremy Corbyn non si è fatto pregare e ha presentato una mozione di sfiducia che sarà votata intorno alle ...

Brexit - May affronta il voto a Westmister Dimissioni - sfiducia - nuova mozione entro tre giorni : gli scenari in caso di sconfitta : L’ennesima giornata di negoziati non sembra aver sortito l’effetto sperato: a meno di sorprese dell’ultima ora, Theresa May non ha convinto i Tory ribelli, gli alleati e le opposizioni sulla bontà dell’accordo raggiunto con l’Ue per la Brexit. Ieri alla Camera dei Comuni la premier ha cercato di portare dalla sua parte gli scettici spiegando che Bruxelles ha dato rassicurazioni con “valore legale” sulla ...