Brexit - May sconfitta di nuovo : respinto l'accordo con la Ue. «Oggi il voto per il "no deal"» : Come previsto il Parlamento britannico ha bocciato un'altra volta l'accordo con la Ue per la Brexit negoziato da Theresa May. Un'altra sonora sconfitta per la premier,...

Europa appesa ad un nuovo voto sulla Brexit : Westminster affonda Theresa May : >>> Leggi qui la cronaca della giornata a Westminster L'accordo per la Brexit negoziato dalla premier Theresa May 'è morto' . Lo ha detto il leader laburista Jeremy Corbyn , che ha preso la parola ...

Westminster boccia l'accordo di May. Ora Londra pensa al rinvio della Brexit : Il voto per il no deal Oggi Westminster voterà sulla possibilità del 'no deal' , l'uscita senza accordo potenzialmente catastrofica per l'economia e i trasporti, che verrà quasi certamente esclusa. E ...

Brexit - May pronta per voto sullo scenario "No Deal". Sterlina resta molto volatile : La Gran Bretagna si prepara ad una nuova votazione sula Brexit quest'oggi , mercoledì 13 marzo 2019, dopo lo schiaffo alla Premier Theresa May assestato dal Parlamento inglese . Con ben 391 voti ...

Brexit all'ultima spiaggia. La May senza più voce umiliata con un voto bis : Londra Quest'accordo non s'ha da fare, parola del Parlamento britannico. Le sconfitte iniziano a pesare anche sul volto della resiliente Theresa May che iera sera si è vista bocciare per la seconda ...

Brexit - il Parlamento boccia di nuovo l’accordo proposto da Theresa May : Una nuova bocciatura: la Camera dei Comuni britannica, ieri sera, ha detto per la seconda volta no all’accordo sulla Brexit proposto dalla premier Theresa May. Il numero di voti contrari è stato 391, contro 242 favorevoli, con uno scarto di 149 voti. Che sono meno dei 230 del voto di gennaio, la peggiore sconfitta subita da un Governo nella storia moderna del Regno Unito. Ma si tratta comunque di un’ampia maggioranza. La premier tornerà ...

Westminster boccia l'accordo di May. Ora Londra pensa al rinvio della Brexit : Il voto per il no deal Oggi Westminster voterà sulla possibilità del 'no deal', l'uscita senza accordo potenzialmente catastrofica per l'economia e i trasporti, che verrà quasi certamente esclusa. E ...

Westminster boccia l’accordo di May. Ora Londra pensa al rinvio della Brexit : è crisi nel Regno Unito: il Parlamento ha bocciato nuovamente l’accordo sulla Brexit negoziato da Theresa May con Bruxelles, gettando il Paese nell’incertezza quando mancano circa due settimane al divorzio dall’Unione Europea. E aprendo scenari imprevedibili in un Paese un tempo simbolo di stabilità politica: dal possibile rinvio della Brexit alle ...

Brexit - May sconfitta di nuovo : respinto l'accordo con la Ue. «Oggi il voto per il "no deal"» : Come previsto il Parlamento britannico ha bocciato un'altra volta l'accordo con la Ue per la Brexit negoziato da Theresa May. Un'altra sonora sconfitta per la premier,...

Brexit - ultime notizie : il Parlamento boccia il nuovo accordo proposto da May | : Sonora sconfitta per la premier: 242 a favore e 391 contrari. Bruxelles rimane delusa: abbiamo fatto il possibile per trovare l'accordo, se ci sarà una richiesta di rinvio la valuteremo e decideremo ...

May ancora sconfitta su Brexit - parlamento boccia intesa con Ue. E ora Londra naviga a vista : I deputati britannici hanno bocciato a grande maggioranza per la seconda volta l'accordo stretto dalla premier Theresa May con la Ue sulla Brexit, gettando il Regno unito nella più grande incertezza a soli 17 giorni dalla data prevista per il divorzio. Nonostante l'appello roco di May alla Camera dei Comuni a sostenere l'intesa, o correre il rischio di un'uscita caotica dalla Ue o, peggio ancora, di una non-uscita, i deputati l'hanno sepolta con ...

Brexit - nuova sconfitta per May : il Parlamento britannico boccia l'accordo - ora no-deal o proroga : Le modifiche riguardano il backstop, per il confine irlandese, e "rafforzano l'intesa per il ritiro e la dichiarazione politica". Lo ha affermato il ministro britannico David Lidington. l'accordo, ha ...

Brexit - May sconfitta di nuovo : respinto l'accordo con la Ue. «Domani il voto per il "no deal"» : Come previsto il Parlamento britannico ha bocciato un'altra volta l'accordo con la Ue per la Brexit negoziato da Theresa May. Un'altra sonora sconfitta per la premier,...

Brexit - ennesima cocente sconfitta May al Parlamento. Rumor tre opzioni rimaste al Regno Unito : Westminster ha bocciato per l'ennesima volta la proposta sulla Brexit presentata di nuovo dalla premier Theresa May, dopo la cocente sconfitta dello scorso 15 gennaio.