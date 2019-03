Brexit | May sconfitta di nuovo | respinto l' accordo con la Ue «Domani voto per il

Brexit - Westminster boccia ancora l’accordo della May : La Camera dei Comuni britannica ha bocciato stasera per la seconda volta l’accordo sulla Brexit patrocinato dal governo Tory della premier Theresa May. I deputati a favore sono stati 242, quelli contrari 391. Lo scarto è stato di 149 voti, inferiore rispetto ai meno 230 del primo tentativo andato a vuoto a gennaio con la peggiore sconfitta mai subi...

Brexit - Gran Bretagna nel caos : respinta dal Parlamento la nuova proposta May : Alla camera dei Comuni hanno votato contro l'ipotesi del governo anche numerosi parlamentari della maggioranza. Cosa accade ora? Westminster tornerà a votare per stabilire se quale un «no deal» (improbabile) o rinviare il divorzio dalla Ue

Gran Bretagna - May alla prova finale : "Senza l'accordo non c'è Brexit" : "Questo è il momento e il tempo. Se l'accordo non sarà approvato non ci sarà alcuna Brexit". È quasi senza voce Theresa May nel parlare al Parlamento inglese in vista del voto cruciale di stasera ...

Brexit - il “giorno della verità” : Camera dei Comuni vota l’intesa May-Ue. Si va verso bocciatura. Katainen : “Allacciate cinture” : Il “giorno della verità”, lo definisce Theresa May a poche dal voto della Camera dei Comuni sull’accordo raggiunto con la Ue sulla Brexit. Ma la premier britannica – tra il parere dell’attorney general e le dichiarazioni di Labour, Tory e Dup – vede assottigliarsi le possibilità che “oggi venga attuata la volontà stabilita dal popolo” che votando a favore del referendum sull’addio ...

Brexit - si vota di nuovo sull'accordo con la UE. Theresa May ai Comuni : "È il giorno della verità" : Le modifiche riguardano il backstop, per il confine irlandese, e "rafforzano l'intesa per il ritiro e la dichiarazione politica". Lo ha affermato il ministro britannico David Lidington. L'accordo, ha ...

Brexit - Theresa May verso nuova sconfitta in parlamento : I cambiamenti all’accordo su Brexit riducono ma non eliminano il rischio che la Gran Bretagna resti legata all’Unione Europea per un periodo indefinito. I rischi legali che il Regno Unito non abbia gli strumenti per uscire unilateralmente dal protocollo con la Ue restano invariati. Lo afferma il parere, molto atteso, del procuratore generale britannico Geoffrey Cox...

Brexit : May senza voce - questo accordo o Brexit a rischio : L'accordo sulla Brexit "è stato migliorato" e offre garanzie "legalmente vincolanti" sul backstop. Lo ha detto oggi la premier Theresa May, rivolgendosi alla Camera dei Comuni quasi senza voce in ...

Brexit - tegola sull'intesa raggiunta da May e Juncker : per Cox il rischio legale resta "invariato" : Le modifiche riguardano il backstop, per il confine irlandese, e "rafforzano l'intesa per il ritiro e la dichiarazione politica". Lo ha affermato il ministro britannico David Lidington. L'accordo, ha ...

Il procuratore generale britannico ha diffuso il suo parere sul nuovo accordo su Brexit : non è quello che sperava Theresa May : Il procuratore generale britannico Geoffrey Cox ha diffuso il suo parere sul nuovo accordo su Brexit, quello raggiunto lunedì sera tra Theresa May e Jean-Claude Juncker a Strasburgo. L’accordo contiene nuove rassicurazioni e chiarimenti sul fatto che il “backstop” –