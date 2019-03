Brexit | Londra ottiene dalla Ue garanzie legalmente vincolanti Juncker | «Seconda chance»

Londra - i cani manifestano contro la Brexit [GALLERY] : 1/10 AFP/LaPresse ...

«Preoccupati per la Brexit»? La Germania a caccia di infermieri - polacchi - a Londra : «Preoccupati per la Brexit? Venite in Germania, dove avrete uno stipendio più alto, clima e cibo migliori, e sarete più vicini alla vostra Polonia». Così l'ospedale universitario di Düsseldorf, ...

Khan, sindaco Londra: non si troverà accordo Brexit entro marzo

Brexit - Macron e Merkel : 'Più tempo a Londra se ce lo chiede' - : I leader di Francia e Germania: "La nostra unità di vedute è totale". Theresa May conferma che la Camera dei Comuni potrà votare su un "breve e limitato rinvio" dell'uscita dall'Ue, ma l'obiettivo ...

May apre a un rinvio della Brexit. Londra potrebbe votare alle Europee : Il primo ministro britannico Theresa May apre al rinvio della Brexit, posticipando per «un breve periodo» la data di inizio del divorzio dalla Ue, attualmente il 29 marzo 2019,. La premier ha ...

Il console : "Italiani a Londra nonostante Brexit" : In parte, infatti, si tratta di persone che già si trovano nel Regno Unito e che si iscrivono perché nel clima di incertezza politica attuale sperano in questo modo poter avere più garanzie all'...

Juncker-May : avanti con colloqui su partnership dopo Brexit - Londra propone soluzioni sul caso Irlanda : "Le squadre negoziali andranno avanti con le discussioni" per vedere se sia possibile trovare una soluzione all'impasse sulla Brexit: lo fanno sapere in una nota congiunta Jean Claude Juncker e ...

Donald Tusk sulla Brexit : «All'inferno c'è un posto per chi l'ha promossa senza un piano». E Londra si infuria : ... che contiene l'enunciazione del backstop , mentre sarebbero aperti a discutere del contenuto della dichiarazione politica sulla futura relazione Londra-Ue, che accompagna l'accordo. «Oggi il nostro ...

Brexit - scontro Londra-Ue. Tusk : "Inferno per chi l'ha voluta così" : Ora lo scontro fra Unione europea e Gran Bretagna si fa durissimo. Alla vigilia della visita di Theresa May a Bruxelles, Donald Tusk si è lanciato in una dichiarazione che ha scatenato l'ira di profonda. Secondo il presidente del Consiglio europeo, c'è un "posto speciale all'inferno" per chi ha promosso la Brexit senza aver concepito un piano per portarla a termine."Mi chiedo a cosa somigli quel posto speciale all'inferno per coloro che hanno ...

Londra conferma : la Brexit scatterà il 29 marzo : Accordo o non accordo la Brexit scatterà il 29 marzo. Almeno questo lasciano trapelare fonti vincine a Theresa May. Il

Brexit - la Nissan lascia Londra : Per Sunderland, una città-fabbrica di 200 mila abitanti la cui economia dipende in larga misura dallo stabilimento della Nissan, si tratta senza dubbio di un preoccupante campanello d'allarme.. , ...

