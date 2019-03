Brexit | il parlamento boccia il piano di May con 391 voti contrari

Brexit - Gran Bretagna nel caos : respinta dal Parlamento la nuova proposta May : Alla camera dei Comuni hanno votato contro l'ipotesi del governo anche numerosi parlamentari della maggioranza. Cosa accade ora? Westminster tornerà a votare per stabilire se quale un «no deal» (improbabile) o rinviare il divorzio dalla Ue

Brexit - Parlamento boccia accordo con Ue : 20.30 La Camera dei Comuni britannica ha bocciato stasera per la seconda volta l'accordo sulla Brexit patrocinato dal governo Tory della premier Theresa May. I deputati a favore sono stati 242, quelli contrari 391. Lo scarto è stato di 149 voti, inferiore rispetto ai meno 230del primo tentativo andato a vuoto a gennaio. "Mi spiace profondamente, domani si voterà sull'uscita del Regno Unito senza accordo", ha detto la premier May

Brexit - Theresa May verso nuova sconfitta in parlamento : I cambiamenti all’accordo su Brexit riducono ma non eliminano il rischio che la Gran Bretagna resti legata all’Unione Europea per un periodo indefinito. I rischi legali che il Regno Unito non abbia gli strumenti per uscire unilateralmente dal protocollo con la Ue restano invariati. Lo afferma il parere, molto atteso, del procuratore generale britannico Geoffrey Cox...

Brexit - Theresa May verso nuova sconfitta in parlamento : ... e che recepisce in cinque punti i tre documenti nuovi, assieme all'accordo di divorzio e alla dichiarazione politica sulle relazioni future di novembre, è scritto nero su bianco che 'i cambiamenti' ...

Brexit - questa sera il voto del Parlamento : BrexitBrexitBrexitBrexitBrexitMancano poche ore al voto sull’accordo per regolare l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Nella notte il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha incontrato a Strasburgo la premier Theresa May (era ormai diventato chiaro che la maggioranza, a Westminster, avrebbe bocciato l’accordo: l’incontro è stato organizzato all’ultimo proprio per evitarlo) e ha dichiarato di avere fornito altre ...

Presidente del Parlamento europeo : possibilità Brexit all'inizio di luglio - : Antonio Tajani ha sottolineato che gli inglesi, in ogni caso, devono spiegare la ragione per cui rimandano. La data di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea può essere rimandata al massimo fino ...

Brexit - May al Parlamento : “Se saltasse l’accordo potremmo non uscire dalla Ue” : “Se il Parlamento britannico dovesse respingere l’accordo sulla Brexit, potremmo non uscire mai dall’Unione europea“. A dirlo è la premier britannica Theresa May, che ammonisce i deputati della Camera dei Comuni in vista del voto di martedì 12 marzo sull’intesa raggiunta tra Regno Unito e Ue. Parlando da una fabbrica di Grimmsby, roccaforte Brexiteer della contea inglese del Lincolnshire, nel nordest del Paese, May ha lanciato ...

Il sottosegretario all’agricoltura del Regno Unito si è dimesso per protesta contro la decisione di Theresa May di far votare il Parlamento sulla possibilità di posticipare Brexit : Il sottosegretario all’agricoltura del Regno Unito, George Eustice, si è dimesso per protesta contro la decisione di Theresa May di far votare il Parlamento sulla possibilità di posticipare l’entrata in vigore di Brexit. Eustice, che era sottosegretario dal 2015, ha detto

Il Parlamento britannico ha respinto il piano alternativo su Brexit dei Laburisti - che ora sosterranno un nuovo referendum : Il Parlamento britannico ha respinto il piano alternativo su Brexit presentato dal partito Laburista, che da ora in poi sosterrà ufficialmente un secondo referendum sul tema. Il piano – tecnicamente, un emendamento che comprendeva un’unione doganale tra Regno Unito e Unione

Brexit - May : su rinvio decide Parlamento : 14.29 La premier britannica May lascia al Parlamento la decisione di rinviare la Brexit per un periodo corto e limitato. Parlando ai Comuni, ha annunciato che se il 12 marzo non sarà approvata l'intesa con l'Ue, i deputati avranno la possibilità di votare un'uscita senza accordo. In caso di un ulteriore no, il 14 marzo la Camera dei Comuni potrà votare il rinvio della Brexit. May ha poi parlato di un "incontro costruttivo" con il presidente ...

Il Parlamento britannico voterà l’accordo su Brexit entro il 12 marzo - ha detto Theresa May : Il Parlamento britannico tornerà a votare l’accordo su Brexit entro il 12 marzo, ha detto la prima ministra Theresa May: non ci sarà invece il voto previsto per questa settimana, perché May vuole avere più tempo per trattare con l’Unione Europea

Brexit - May è stata di nuovo sconfitta in parlamento. Si rischia il “no deal” : Il primo ministro Theresa May dopo il voto. (foto: Dominic Lipinski/PA Images via Getty Images) Theresa May è sempre più nei guai. Nella serata di San Valentino il parlamento britannico ha bocciato con 303 voti contrari una mozione che aveva l’obiettivo di sostenere la premier in vista di nuovi negoziati con Bruxelles sulla Brexit. A causare la sconfitta sono stati, ancora una volta, gli oltranzisti della Brexit. Il gruppo informale ...

Theresa May ha subito un’altra brutta sconfitta in Parlamento su Brexit : Giovedì la prima ministra del Regno Unito Theresa May ha subito un’altra sconfitta in Parlamento su Brexit: con 303 voti contro e 258 a favore, i deputati britannici hanno bocciato la strategia del governo che avrebbe concesso a May di

Brexit - May chiede tempo al parlamento. Corbyn : "È un ricatto" - : La premier britannica ha chiesto alla Camera dei Comuni altri giorni per arrivare ad un nuovo accordo con Bruxelles. Il leader laburista la accusa di rimandare il dibattito per costringere i ...