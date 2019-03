Brexit | Gran Bretagna nel caos | ​Parlamento boccia proposta May

Brexit - Parlamento britannico boccia l’accordo per l’uscita dall’Ue : Gran Bretagna nel caos : Dopo il voto negativo di metà gennaio, i parlamentari di Westminster hanno ribadito il loro no a bocciando anche la nuova proposta avanzata dalla Premier britannica Theresa May.Continua a leggere

Brexit - Gran Bretagna nel caos : respinta dal Parlamento la nuova proposta May : Alla camera dei Comuni hanno votato contro l'ipotesi del governo anche numerosi parlamentari della maggioranza. Cosa accade ora? Westminster tornerà a votare per stabilire se quale un «no deal» (improbabile) o rinviare il divorzio dalla Ue

Gran Bretagna - May alla prova finale : "Senza l'accordo non c'è Brexit" : "Questo è il momento e il tempo. Se l'accordo non sarà approvato non ci sarà alcuna Brexit". È quasi senza voce Theresa May nel parlare al Parlamento inglese in vista del voto cruciale di stasera ...

Gran Bretagna - economia riprende slancio a gennaio ma resta a livelli bassi in vista di Brexit : L'economia britannica a gennaio ha ripreso slancio dopo la debole performance di dicembre. Il contesto " da quanto emerge dai dati ufficiali " rimane però di crescita a livelli bassi in vista della ...

Brexit : Bmw e Toyota potrebbero lasciare la Gran Bretagna - a rischio la produzione di Mini : Parlando a SkyNews dal Salone di Ginevra 2019, un consigliere d’amMinistrazione di Bmw, Peter Schwarzenbauer, non ha escluso “misure estreme” in caso di una hard Brexit, in particolare, il pericolo più consistente riguarderebbe la produzione delle Mini nell’Oxfordshire. Dopo i passi indietro già annunciati di recente (seppure ufficialmente per motivi diversi) da Nissan e Honda anche Bmw e Toyota minacciano di mettere in ...

Gran Bretagna : Fitch mette sotto osservazione rating - con implicazioni negative - su incertezza Brexit : La crescente incertezza che aleggia sull'esito del processo della Brexit spinge Fitch a mettere sotto osservazione, con implicazioni negative, il rating 'AA' della Gran Bretagna. "Con meno di sei ...

Juncker ai britannici : 'Se rinvio Brexit - preparatevi alle europee'. E Farage pensa al gran ritorno" : Le scissioni di Tory e Laburisti E il Partito Brexit potrebbe non essere l'unica nuova formazione politica del panorama britannico. Tre deputate britanniche pro-Remain hanno annunciato le loro ...

Honda Brexit : confermata chiusura stabilimento in Gran Bretagna entro il 2021 : La nota casa nipponica conferma i rumors: entro il 2021 verrà chiuso lo stabilimento inglese di Swindon. Allineandosi al trend delle altre compagnie automobilistiche giapponesi, che valutano l’incertezza Brexit un’incognita troppo Grande e troppo rischiosa, la decisione di casa Honda è quella di chiudere l’unico impianto produttivo che possiede in Europa lasciando a spasso più di 3500 operai. Il cambio di fronte dei produttori del Sol Levante, ...

Brexit - Berlusconi : 'Scriverò una lettera agli inglesi - è importante recuperare la Gran Bretagna' : Sempre sul fronte della politica estera, il leader di Forza Italia si è occupato anche di Russia. 'In Crimea erano stanchi di stare dentro un'Ucraina in piena crisi economica, con un governo che loro ...

Gran Bretagna : prospettive economiche continueranno a dipendere da evoluzione Brexit - analisti - : "In futuro, come ribadito dalla Banca d'Inghilterra nella sua riunione trimestrale sull'inflation report della scorsa settimana, le prospettive economiche dellla Gran Bretagna continueranno a ...

Gran Bretagna post Brexit verso un'agricoltura "americana" - inquinante e intensiva : Un'indagine giornalistica alza il sipario sull'industria dell'allevamento britannica. È già molto intensiva, inquina e costa alla collettività. E con l'addio alla UE il modello Usa potrebbe ...

Brexodus - o del vivere in Gran Bretagna da europei al tempo di Brexit : La percezione della Brexit in Italia sembra accostabile al filone narrativo de l’ultima eccentricità britannica, dopo le auto con la guida a destra, la birra misurata in pinte o la mancanza del bidet, ma la realtà Oltremanica è molto diversa. Nel nostro paese si parla molto dei cappellini della famiglia reale, ma pochissimo delle conseguenze internazionali dell’uscita del Regno Unito dall’Europa con un no deal, e si discute anche meno delle ...

Brexit - Coldiretti : quasi un terzo del cibo consumato in Gran Bretagna arriva dai Paesi UE : Con quasi 1/3 del cibo consumato in Gran Bretagna che arriva dai Paesi dell’Unione Europea è giustificato l’allarme lanciato dalle principali catene distributive sulle difficoltà di approvvigionamento alimentare in caso di mancato accordo. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla lettera aperta firmata dai vertici delle principali aziende di Grande distribuzione e fast food del Paese (Sainsbury’s, Asda, Marks & Spencer, ...