Brexit | ennesima cocente sconfitta May al Parlamento Rumor tre opzioni rimaste al Regno

finanza

(Di martedì 12 marzo 2019) Westminster ha bocciato per l'volta la proposta sullapresentata di nuovo dalla premier Theresa May, dopo ladello scorso 15 gennaio.

antoguerrera : La mia analisi di questa ennesima pazza giornata di Brexit, e siamo solo a metà. Previsto per stasera il voto sull'… - Enrico65579728 : RT @PLCastagnetti: #Brexit: ennesima sconfitta May. Il tema è enorme. Per la premier è l’ennesima sconfitta. Cosa deve accadere oggi perché… - 57Davide : RT @PLCastagnetti: #Brexit: ennesima sconfitta May. Il tema è enorme. Per la premier è l’ennesima sconfitta. Cosa deve accadere oggi perché… -