Brexit, da Ue a Gb garanzie vincolanti

Theresa May ha ottenuto a Strasburgo dai vertici Ue l'inserimento di modifiche "legalmente" sul contestato backstop per il confine irlandese allegate all'accordo sulla. Lo annuncia alla Camera dei Comuni il vice premier di fatto del governo britannico David Lidington. Queste modifiche, dice Lidington, che potrebbero garantire il via libera della maggioranza alla ratifica nel voto di domani, "rafforzano e migliorano" l'accordo di divorzio con Bruxelles.(Di martedì 12 marzo 2019)

