Brescia | il dramma di Lala uccisa a Manchester | ieri avrebbe iniziato a fare l' infermiera

(Di martedì 12 marzo 2019) La notizia dell'omicidio diKamara ha gettato nello sconforto Ponte San Marco, frazione di Calcinato (alle porte di). Non si danno pace i genitori e gli amici della ventiseiennesabato sera, in circostanze misteriose, nel suo appartamento di. La ragazza, originaria del Senegal, era arrivata in Italia all'età di 4 anni e nel 2016 era partita per l'Inghilterra per realizzare il suo sogno: diventare. Proprio, lunedì 11 marzo,dovuto incominciare a lavorare in un ospedale della città.L'omicidio Come hanno spiegato i tabloid inglesi e la stampa italiana,Kamara è stata ritrovata priva di vita sabato 9 marzo nell'appartamento che aveva affittato a Denton, cittadina della contea della Greater. A dare l'allarme è stata, intorno alle 22,30, la sua coinquilina. La giovane, cresciuta tra Calcinato (dove vivono i genitori ed ...

