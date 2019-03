Boom della fiction italiana che conquista il 38% del mercato

NaturalBoom® con l’atleta WCMX Ilaria Naef nel suo ‘giro della morte’ da Record Mondiale! : La venticinquenne di Varazze ha compiuto la grande impresa nella Conca di Prato Nevoso, prima atleta assoluta al mondo di Wheelchair Motocross a compiere un backflip completo sulla neve. Allenatore d’eccezione per Ilaria Naef è Vanni Oddera, Campione del Mondo Freestyle e amico di NaturalBOOM® Quando ‘volere è potere’ si raggiungono risultati ambiti ma, fino ad un certo punto, quasi impensabili. Questa è la filosofia di vita di Ilaria ...

Festa della Donna - l’esperta : “clima favorirà Boom del sesso occasionale - specie per le donne inibite” : La Sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Nell’ottica dell’emancipazione sembra che anche la Donna si sia ritagliata il suo ‘diritto a trasgredire’, in alcuni casi anche fortemente, almeno una volta l’anno e la Festa della Donna l’otto marzo sembra essere proprio l’occasione per farlo –ha affermato la ...

Fabrizio Corona Boom : “party della Juve con 60 modelle dopo l’Atletico” : Fabrizio Corona ha lanciato uno dei suoi proverbiali scoop, stavolta riguardante i calciatori della Juventus nel post Atletico Madrid Fabrizio Corona è uno dei cosiddetti “ben informati” in merito a feste glamour e modelle. Proprio l’ex di Belen Rodriguez ha parlato nelle ultime ore di una presunta super festa tenutasi a Torino dopo la sconfitta della Juventus contro l’Atletico Madrid. Una festa alla quale avrebbero ...

Tumore alla gola tra i giovani - è Boom a causa della diffusione del sesso orale : Il legame tra sesso orale e Tumore alla gola è ormai scientificamente provato, ma a riportare l' attenzione sul fenomeno è un' inchiesta, pubblicata dal Gazzettino, che arriva dal Nordest: nella sola Provincia di Pordenone, i tumori di questo tipo rappresentano il 35-40 per cento di tutti quelli pre

La Rai segna un altro colpaccio e stravince : Boom di ascolti per 'La stagione della caccia' : Oltre 7 milioni i telespettatori che ieri su Rai Uno hanno seguito il film tratto dal romanzo di Andrea Camilleri

Sondaggio del Parlamento europeo : Boom della Lega e dei sovranisti - crollano popolari e socialisti : boom della Lega e dei sovranisti, crollano Ppe, socialisti ed Ecr, ma anche Verdi. E' quanto emerge dal Sondaggio diffuso oggi lunedì 18 febbraio dal Parlamento europeo, con le proiezioni dei seggi, in vista delle prossime elezioni europee, realizzato da Kantar Public sulla base delle intenzioni di

Sondaggi Europee - è Boom della Lega : I non iscritti scendono da 22 a 10; gli altri, cioè i gruppi che per ora non hanno una precisa affiliazione politica, tra cui la Lrem di Emmanuel Macron, sono 58; di essi 18 sono francesi, nessuno è ...

[La storia] Anche in Italia è Boom della marjuana legale. Ma c'è l'incognita Salvini : Nessuno, o quasi, ne parla ma la marjuana light sta vivendo un vero e proprio boom in tutto il mondo, compreso l'Italia. I numeri parlano chiaro. La spesa globale nella cannabis legalizzata nel 2018 ...

Chiudono in positivo gli ascolti della finale del Festival di Sanremo ma ancora in calo rispetto al Boom 2018 : Si concludono con un dato positivo gli ascolti della finale del Festival di Sanremo, che conferma il calo di questi ultimi giorni e, soprattutto, rispetto al 2018 nel quale si fece registrare un vero e proprio boom. Si parla del 56,5%, con il 53,1% nella fascia tra le 21,26 e le 23,51, mentre le preferenze hanno raggiunto il 65,2% nella seconda parte, quella con la proclamazione del vincitore. La direzione di Rai1 ha espresso parole di ...

Sanremo - gli ascolti della quarta serata : 46 - 1% - il Boom dei duetti dello scorso anno è solo un ricordo : Sanremo , gli ascolti della quarta serata dell'8 febbraio 2019. 9.552.000 di spettatori per uno share del 46,1 % per la serata dei duetti dei 24 artisti in gara con i big. L'anno scorso la serata ...

Sondaggi Demos : Boom della Lega - M5S ancora in difficoltà - in crescita anche FI e FdI : Stando all’ultimo Sondaggio elettorale realizzato da "Demos & Pi" per il quotidiano La Repubblica, emergerebbero le seguenti novità. Eccetto Liberi e Uguali e il Movimento 5 Stelle, pare che la stragrande maggioranza degli altri movimenti politici costituenti il Parlamento italiano sia in forte ripresa. Infatti, secondo il noto istituto di Sondaggi politici, rispetto al mese di dicembre, avrebbero accresciuto i propri suffragi politici la ...

Boomdabash : "Il nostro reggae a Sanremo ha il sapore della rivalsa" : ... un brano 'in levare' che canta l'amore, o meglio l'attesa della persona amata : "Ti aspetterò/Perché sei tu che porti il sole/E non c'è niente al mondo/Di migliore di te/Nemmeno vincere un milione", ...