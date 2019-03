Boeing | Italia | Francia | Germania e Regno Unito mettono al bando il 737 Max 8 | l' Ue

Anche l’Italia blocca i Boeing 737 Max 8 : spazio aereo chiuso dalle 21 Mappa Stop di 22 linee agli aerei sospetti : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)

Il voto di Londra sulla Brexit e il blocco dei Boeing 737 in Italia : Tutti a parlare di Westminster e a guardare cosa succede nel Parlamento diventato il più pazzo del mondo. Occhio al voto sulla proposta May per gestire l'approdo alla Brexit, proposta finale e disperata. E occhio ai laburisti del cinico e disperante Corbyn. Forse finisce male, altrimenti malissimo.

In Italia stop a Boeing 737 max 8 dalle 21 di oggi : dalle ore 21 di oggi, visto il perdurare della mancanza di informazioni certe in merito alla dinamica dell'incidente della Ethiopian Airlines

L'Italia ferma i Boeing 737 Max 8 dopo l'incidente in Etiopia : Roma, 12 mar., askanews, - dopo Gran Bretagna, Francia e Germania anche L'Italia chiude, dalle 21 di oggi, il proprio spazio aereo a tutti i voli commerciali operati con aeromobili Boeing 737 Max 8. ...

Aereo caduto - chiuso lo spazio aereo italiano ai Boeing 737 Max 8 : L'Italia ha chiuso i cieli ai Boeing 737 Max 8, il modello identico a quello dell'Ethiopian Airlines che - per cause ancora da accertare - domenica 10 marzo è precipitato poco dopo il decollo provocando la morte di 157 persone, fra cui otto italiani. Dalle 21 di questa sera 12 marzo, visto il perdur

Dopo l’incidente in Etiopia - tutti a terra i Boeing 737. Anche in Italia stop dalle 21. : Il Regno Unito, la Germania e la Francia e l’Italia hanno annunciato la decisione di chiudere i propri spazi aerei a tutti i voli di Boeing 737 Max, Dopo decisioni simili di altri Stati e compagnie aeree a seguito dello schianto in Etiopia. L’Italia ha disposto lo stop operativo dalle 21 di stasera. Prima avevano dato analogo annuncio, tra gli altr...

Anche l'Italia mette a terra i Boeing 737 Max 8. Stop operativo dalle 21 dopo l'incidente in Etiopia : Chiusure in tutto il mondo Dall'Australia al Regno Unito, dalla Germania alla Cina: il Boeing 737 Max 8 resta a terra per il timore che la tragedia in Etiopia di domenica scorsa, costata la vita a ...

Disastro aereo Etiopia : Italia - Francia - Germania e Regno Unito dicono stop ai Boeing 737 Max : Dopo il Disastro aereo in Etiopia sono in molti i Paesi a prendere provvedimenti: Italia, Francia, Germania e Regno Unito dicono sto ai Boeing 737 Max. E non sono gli unici. La Norwegian Air Shuttle ha deciso di lasciare a terra i suoi Boeing 737 Max 8, in seguito al Disastro aereo in Etiopia, su suggerimento delle autorità europee dell’aviazione civile. Lo ha reso noto la compagnia privata low-cost, che ha 18 apparecchi di quel ...

Boeing 737 Max 8 : stop ai voli anche in Italia : Dopo l'Australia, anche Regno Unito, Francia e Germania hanno sospeso i voli in arrivo e in partenza. anche l'Enac ha deciso...

Boeing 737 Max - l'Italia chiude i cieli dalle 21 : stop ai voli in mezza Europa : Banditi tutti i voli aerei dei Boeing 737 Max 8 nei cieli in Italia che ha deciso lo stop operativo dei Boeing 737 Max-8. L'Enac, secondo quanto si apprende, ha disposto lo stop...

Boeing 737 Max - l'Italia chiude i cieli dalle 21 : stop ai voli in mezza Europa : Banditi tutti i voli aerei dei Boeing 737 Max 8 nei cieli in Italia che ha deciso lo stop operativo dei Boeing 737 Max-8. L'Enac, secondo quanto si apprende, ha disposto lo stop...

Anche l’Italia ferma i Boeing 737 Max 8 : stop ai voli dalle 21 La mappa|Stop di 22 linee agli aerei sospetti : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)

Boeing 737 Max - anche l'Italia chiude i cieli : stop ai voli in mezza Europa : Banditi tutti i voli aerei dei Boeing 737 Max 8 nei cieli in Italia che ha deciso lo stop operativo dei Boeing 737 Max-8. L'Enac, secondo quanto si apprende, ha disposto lo stop...

Boeing 737 Max - anche l'Italia chiude i cieli : stop ai voli in mezza Europa : Banditi tutti i voli aerei dei Boeing 737 Max 8 nei cieli in Italia che ha deciso lo stop operativo dei Boeing 737 Max-8. L'Enac, secondo quanto si apprende, ha disposto lo stop...