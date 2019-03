Boeing 737 Max | l?Europa blocca i voli

Boeing 737 Max - tutti i paesi Ue che hanno fermato i voli - Sky TG24 - : Al momento sono Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia, Irlanda, Austria, Olanda e Belgio. A loro, si aggiungono diversi Stati esteri e compagnie private che hanno deciso di tenere a terra i modelli ...

Boeing 737 Max - Italia chiude lo spazio aereo dalle 21 : elenco di tutti i Paesi che fermano l'aereo : Boeing 737 Max, Italia chiude lo spazio aereo dalle 21: elenco di tutti i Paesi che fermano l'aereo ROMA - dalle 21 del 12 marzo gli aerei Boeing 737 Max-8 non potranno volare sull'Italia. A disporre ...

Tutta Europa blocca i Boeing 737 Max 8 : spazio aereo chiuso dalle 21 Mappa : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)

L'Europa chiude i cieli ai 737. Boeing : aggiornamento software | : Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania, Irlanda e Austria chiudono gli spazi aerei. La società assicura l'aggiornamento "entro aprile" ed esprime condoglianze ai familiari delle vittime dell'...

Boeing : Italia - Francia - Germania e Regno Unito mettono al bando il 737 Max 8 - l'Ue valuta lo stop : ... Washington sta spingendo Pechino a piazzare nuovi ordini per riequilibrare la bilancia tra le due maggiori economie del mondo, secondo la stampa statunitense.

L'Italia ferma i Boeing 737 Max 8 dopo l'incidente in Etiopia : Roma, 12 mar., askanews, - dopo Gran Bretagna, Francia e Germania anche L'Italia chiude, dalle 21 di oggi, il proprio spazio aereo a tutti i voli commerciali operati con aeromobili Boeing 737 Max 8. ...