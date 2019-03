Benvenuti nella Germania post-merkeliana

huffingtonpost

(Di martedì 12 marzo 2019) Dal dicembre scorso la nuova leader dei cristiano-democratici tedeschi si chiama Annegret Kramp-Karrenbauer. Meglio nota come AKK. È lei l'erede di Angela Merkel che dopo i recenti insuccessi elettorali ha deciso di cedere la guida del partito (CDU). Pur restando cancelliera, l'inizio della fine dell'era Merkel è già iniziata.Annegret Kramp-Karrenbauer, anche se ancora non ricopre alcun incarico di governo, ha già mostrato un'evidente diversità rispetto al suo predecessore. Già nota per essere una conservatrice non ha deluso le attese. Prima ha criticato la politica delle porte aperte della Cancelliera in tema di immigrazione e si è contrapa alle proe dei socialdemocratici per una riforma delle controverse politiche sociali note come Hartz IV (reddito di cittadinanza).Poi, successivamente, in occasione dei consueti spettacoli ...

