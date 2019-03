Bayern - Liverpool | la vigilia

Bayern-Liverpool - le probabili formazioni : Klopp recupera tutti i titolari : BAYERN LIVERPOOL probabili formazioni – L’ultima sfida degli ottavi di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Liverpool, la settima nella storia di queste due squadre, sarà anche l’occasione per la nona gara tra gli attuali allenatori Niko Kovac e Jurgen Klopp, che in campo si sono incontrati da giocatori più di quanto abbiano […] L'articolo Bayern-Liverpool, le probabili formazioni: Klopp recupera tutti i ...

Champions League - arbitri degli ottavi : Bayern-Liverpool ad Orsato - Marciniak per il Barça : L'UEFA ha ufficializzato i due arbitri che dirigeranno le sfide di Champions League del mercoledì. Per Bayern Monaco " Liverpool, Roberto Rosetti si è voluto affidare ad una squadra tutta italiana. ...

A Marzo Il nome della rosa - Meraviglie e Bayern-Liverpool su Rai 4K via satellite : Da “Il nome della rosa” alla Champions, passando per la nuova stagione di “Meraviglie”, Marzo sarà un mese spettacolare, sia dal punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista tecnologico. Saranno ben sette, infatti, gli appuntamenti trasmessi in 4K, il massimo della qualità televisiva attualmente disponibile, su Rai 4K, il canale sperimentale gestito dalla Rai in collaborazione con Eutelsat, diffuso ...

Bayern Monaco - Niko Kovac ‘smaschera’ Javi Martinez : “contro il Liverpool ha fatto finta di avere i crampi” : L’allenatore del Bayern Monaco ha ammesso come il suo giocatore abbia fatto finta di avere i crampi nel finale del match con il Liverpool Niko Kovac non ha paura di far venire a galla la verità, anche se questa potrebbe anche apparire scomoda. L’allenatore del Bayern Monaco è tornato a parlare del match di Champions League con il Liverpool, svelando un particolare trucchetto utilizzato nel finale di gara da Javi ...

Liverpool - la gaffe di un tifoso : vola in Germania per l'andata col Bayern - ma si giocava ad Anfield... : Paul, comunque, non ha vagato in solitaria per la città visto che - come racconta la Gazzetta dello Sport - ha finito per assistere al match di Champions nello studio organizzato dalla tv tedesca, ...