Barra Caracciolo | il sottosegretario | con deleghe | che paragonò l' Europa alla Germania

Il sottosegretario Luciano Barra Caracciolo che non sa se è ancora sottosegretario del governo : Il sottosegretario agli Affari europei, Luciano Barra Caracciolo, si presenta in Aula alla Camera per rappresentare il governo nella discussione sulla legge europea. Ma ammette di aver appena saputo di non essere più sottosegretario dopo le dimissioni di Paolo Savona. Lo tranquillizza il vicepresidente di Montecitorio Ettore Rosato: "Le do una buona notizia, il governo la considera ancora in carica".Continua a leggere