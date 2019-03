Banca Ifis | il socio di riferimento sceglie Colombini quale Ad

Banca Ifis a picco dopo annuncio cambio AD : Aggressivo ribasso per Banca Ifis , che passa di mano in perdita del 12,21%, dopo che il mercato ha preso male il cambio di guida e la sfiducia all'Ad Giovanni Bossi. Il socio di riferimento La ...

Banca Ifis in picchiata a Piazza Affari : Retrocede molto l' Istituto con sede a Venezia , che esibisce una variazione percentuale negativa del 12,21%. Lo scenario su base settimanale di Banca Ifis rileva un allentamento della curva rispetto ...

Banca Ifis - socio riferimento sostituisce l'Ad Giovanni Bossi : "Sarà inoltre oggetto di uno specifico investimento - si precisa - il supporto attraverso prodotti di credito sia tradizionali che innovativi al mondo delle imprese corporate, con particolare ...

Banca Ifis - socio riferimento sostituisce l'Ad Giovanni Bossi : L'azionista di riferimento di Banca IFIS ha di fatto sfiduciato l'Amministratore delegato della Banca Giovanni Bossi . Sebastien Egon Furstenberg , attraverso il suo veicolo finanziario La Scogliera , ...

Banca Ifis : La Scogliera comunicherà nome nuovo Ad questa sera : Sarà inoltre oggetto di uno specifico investimento il supporto attraverso prodotti di credito sia tradizionali che innovativi al mondo delle imprese corporate, con particolare riguardo al Triveneto.

Banca Ifis shock : Furstenberg licenzia l'ad Bossi : ... era in carica da 8 mandati e da 24 anni nel corso dei quali ha guidato la Banca Ifis verso mete di crescita originariamente impensabili fino a diventare una delle più dinamiche realtà del mondo ...

Banca Ifis - Bossi non verrà confermato amministratore delegato : ROMA - Giovanni Bossi, con il rinnovo del cda di Banca Ifis, non sarà più l'amministratore delegato dell'istituto. Sebastien Egon Fürstenberg, che tramite 'La Scogliera' controlla la Banca ...

Banca Ifis - a sorpresa Fürstenberg silura dopo 24 anni l’ad Bossi : In settimana la Banca ha reso noto i conti del 2018. L’esercizio è terminato con un utile netto consolidato pari a 146,8 milioni di euro...

Piazza Affari : Banca Ifis sale verso 18 - 16 Euro : Ottima performance per l' Istituto con sede a Venezia , che scambia in rialzo del 4,57%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Banca Ifis più ...

Titoli dal Ftse Mid cap : quegli strani volumi su Banca Ifis : ...portata è da ricercare nella forte riduzione dei volumi intermediati e soprattutto delle maggiori difficoltà che le imprese italiane dovranno fronteggiare con il forte rallentamento dell'economia . ...

Banca Ifis - negativo il giudizio di Akros : Gli analisti di Akros , la Banca di investimento italiana, hanno rivisto al ribasso la raccomandazione su Banca Ifis da "buy" a " accumulate ", riducendo anche il prezzo obiettivo da 22 euro a 19,90 ...

Banca Ifis - Marshall Wace lima le posizioni corte sul titolo : La Consob rende noto che Marshall Wace, dal 12 febbraio, ha ridotto la posizione ribassista su Banca Ifis dallo 0,63% allo 0,42%. Intanto a Milano, aggressivo ribasso per l' Istituto con sede a ...

Banca Ifis - utile netto 2018 in calo a 146 - 8 milioni : Banca Ifis ha chiuso l'esercizio 2018 con un utile netto di 146,8 milioni di euro, in calo del 18,8% rispetto ai 180,8 milioni di euro di dicembre 2017. L'utile per azione è pari a 2,75 euro. Il ...