Auto | Toyota abbraccia lo sport e diventa partner del Giro d’Italia 2019 GALLERY

Toyota Corolla - la prova - L'Auto più venduta nel mondo scommette sull'Europa : ... Yasushi Ueda - ma perché questa è una 'world car', cioè un modello unico per tutto il mondo, e ha senso che si chiami Corolla ovunque'. Rispetto all'Auris, la Corolla è tutta nuova, dalla ...

Toyota rilancia la Corolla - l'Auto dei record : è PIù LUNGA - Il design delle versioni Hatchback e Touring Sport è la risposta a chi considerava l'Auris 'noiosa'. Nel dettaglio la griglia frontale superiore incorpora il logo Toyota, mentre alle ...

Toyota Corolla - il ritorno dell'Auto più venduta al mondo. Il test su strada per scoprirne tutti i segreti : Il bagagliaio della 5 porte parte da 361 e arriva a 1.024 litri, quello della Touring Sport da ben 596 e arriva fino a 1.606 litri con la comodità del portellone elettrico e del piano di carico ...

Toyota con Android Auto : modelli veicoli e tempistiche indicative : Il binomio Android Auto e Toyota è stato a lungo rincorso per i proprietari dei veicoli del noto brand giapponese, rimasti orfani del sistema di infotainment sviluppato da Google, inizialmente scartato dal produttore Automobilistico per la volontà di spingere il proprio. Come riportato da '9to5google.com', era il lontano 2015 quando Toyota comunicò la notizia, con grande dispiacere degli utenti. Qualcosa, però, sembra adesso essere cambiato: a ...

Con un annuncio al Chicago Auto Show, Toyota ha ufficializzato una mossa che era nell'aria, aprendo ad Android Auto le portiere delle proprie vetture

Auto più vendute 2018 - vince la Toyota Corolla : Due Toyota, due Honda, tre Volkswagen, una Ford e una GM compongono la top ten delle Auto più vendute al mondo nel 2018. Scorrendo i dati di Focus2Move - relativi ai 95,6 milioni di unità ...

Volkswagen Group sempre leader mondiale vendite Auto 2018. Toyota e Alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi sul podio : ROMA - Non cambia nel 2018 la classifica mondiale delle case automobilistiche, con le vendite complessive ferme al di sotto della soglia dei 100 milioni a quota 95,6 milioni, in leggero calo rispetto ...

Toyota - Le novità del Tokyo Auto Salon : La Toyota gioca in casa al Tokyo Auto Salon ed ha previsto una importante serie di novità griffate Gazoo Racing, con la Daihatsu Copen GR Sport Concept, la Mark X "GRMN e la preview della GR Supra da competizione che parteciperà al campionato Super GT. La GR Supra per il Super GT 2020. La Supra è la novità principale, dal momento che la Casa ha diffuso le foto di questa versione prima ancora del debutto del modello stradale al ...

Toyota richiama 1 - 7 milioni di Auto in Nord America per airbag difettosi : Toyota ha annunciato il richiamo di altri 1,7 milioni di veicoli in Nord America per sostituire gli airbag Takata difettosi che hanno comportato la morte di circa 20 persone nel mondo. Per la casa ...