Auto | l’elettrica Hyundai Ioniq è la berlina più ecosostenibile secondo Green NCAP

Auto : oltre 20mila clienti hanno già preordinato l’elettrica Porsche Taycan : La prima Auto sportiva a trazione esclusivamente elettrica di Porsche, la Taycan, sta suscitando notevole attenzione a livello mondiale. La vettura non verrà presentata al pubblico fino a settembre e la sua linea definitiva non è ancora nota, eppure sono oltre 20.000 le persone che, in tutto il mondo, hanno manifestato un serio interesse ad acquistarne un esemplare, come confermato dalla Casa Automobilistica al Salone Internazionale dell’Auto di ...

Auto dell’anno 2019 : vince l’elettrica Jaguar I-Pace [GALLERY] : 1/7 ...

Auto : ecco il restyling 2019 dell’elettrica Hyundai Ioniq [GALLERY] : 1/4 ...

Auto - attacco hacker all’elettrica Model 3 di Tesla : Se parliamo di sicurezza in ambito Automotive non ci riferiamo solamente a sistemi che possano prevenire, evitare o limitare danni agli occupanti in caso di incidente. La sicurezza in questo campo riguarda anche la vulnerabilità dell’Auto dovuta alle moderne tecnologie dei sistemi di bordo, infatti se fino a un decennio fa il peggior nemico della nostra Auto era il ladro adesso è diventato l’hacker. Pensiamo ai sistemi di sblocco delle portiere ...

Auto : Hyundai e Kia presentano l’elettrica con la ricarica wireless e il parcheggio Autonomo [VIDEO] : Il problema della ricarica di Auto elettriche in mobilità è forse la preoccupazione più grande per un acquirente e non solo. Istituzioni e produttori dovrebbero lavorare all’unisono per sviluppare nuove tecnologie e realizzare infrastrutture in grado di rispondere alla sempre più crescente domanda soprattutto nel prossimo futuro. Una speranza arriva dal gruppo Hyundai Kia Automotive. Come è possibile vedere in questo video, i coreani ...