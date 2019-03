Aumento Iva in arrivo Costerà 538 euro a famiglia

Coldiretti : cresce la spesa “low cost” ma l’Aumento dell’Iva rischia di colpire anche beni di prima necessità : Volano i discount alimentari che fanno segnare un aumento record del 6,2% e trainano la ripresa del comparto alimentare che cresce nelle vendite del 2,3%, più di cinque volte il non alimentare che resta stagnante con un +0,5%. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati sul commercio al dettaglio dell’Istat relativi a gennaio 2019. La crescita imponente della spesa alimentare low cost conferma le difficoltà nei consumi ...

Le uscite divorano le Entrate. Pareggio in cambio Aumento IVA? : Dovremmo abbassarla l'IVA a carico dei consumatori proprio per rilanciare l'economia e tagliare del 50% i bonus fiscali che permettono a molti di erodere il monte tasse per la folle cifra di 300 ...

Laminazione Sottile - investiti 43 - 1 mln euro per Aumento capacità produttiva : Roma, 1 mar., Labitalia, - Un aumento della capacità produttiva dalle 95.000 tonnellate prodotte alle 120.000 tonnellate entro la fine del 2019. E' l'obiettivo del contratto di sviluppo - l'incentivo ...

Iva - l'Aumento è inevitabile. Cantieri : decreto fermo : L'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in un'intervista al Messaggero ieri ha rimarcato il punto cardine della probabile manovra correttiva. Le dinamiche di Via XX Settembre effettivamente ...

Tria smentisce Aumento dell'Iva e manovra-bis. Bail-in - "Saccomanni fu ricattato dalla Germania" : Temi che peraltro ieri non sono stati oggetto di nessuna decisione": lo afferma il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, in una nota nella quale "smentisce nel modo più categorico, ...

Sale lo scontro Tria-Di Maio su TAV - Aumento Iva e rischio manovra-bis : Sempre più lontane le posizioni tra il vice premier Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Oggetto del contendere sono molti temi caldissimi tra cui TAV e rischio aumento IVA. Il vertice di ieri a Palazzo Chigi avrebbe visto consumarsi una nuova frattura tra i due ...

Coldiretti : “Importante scongiurare l’Aumento dell’Iva” : “E’ importante scongiurare l’aumento dell’Iva per difendere i consumi in un momento di stagnazione dell’Italia dove nell’ultimo anno sono positivi solo gli acquisti alimentari del +0,6% in controtendenza rispetto all’andamento degli altri settori, dove si registra un calo dello 0,3%“: è quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Istat in riferimento alla presa di posizione del Ministro dell’Economia Giovanni Tria che ha ...

