Astronomia | con lo SKA Observatory “siamo alle porte del futuro” | Italia protagonista

ArcheAstronomia - occhio alle bufale : conferenza con Gaspani : SERRAValle SCRIVIA - L'archeoastronomia è una scienza affascinante che mette insieme l'archeologia e lo studio delle stelle. Tuttavia sempre più spesso c'è chi ne fa un uso distorto. Per mettere in guardia dalle bufale, venerdì 8 marzo, ore 21.00,...

Astronomia : spettacolare congiunzione di Venere - Saturno - Luna e Giove su Palidoro [FOTO] : Stanotte il cielo ci ha riservato uno spettacolo: l’allineamento tra Venere, Saturno, la falce di Luna calante e Giove. La foto a corredo dell’articolo, realizzata da Giuseppe Conzo del Gruppo Astrofili Palidoro, mostra la prima congiunzione del mese. L’evento, dal punto astronomico, non è insolito, ma è sempre affascinante e suggestivo. Astronomia: Equinozio di Primavera e congiunzioni, ecco gli eventi di Marzo ...

Astronomia - ecco la prima congiunzione di Marzo : protagonisti Venere - Saturno - Luna e Giove [FOTO] : Oggi 1° Marzo 2019 il cielo ci ha riservato uno spettacolo: l’allineamento tra Venere, Saturno, la falce di Luna calante e Giove. La foto a corredo dell’articolo, scattata da Corrado Mascia al Poetto di Cagliari prima dell’alba, mostra la prima congiunzione del mese. L’evento, dal punto astronomico, non è insolito, ma è sempre affascinante e suggestivo. Astronomia: Equinozio di primavera e congiunzioni, ecco gli eventi ...

Astronomia : Equinozio di Primavera e congiunzioni - ecco gli eventi di Marzo 2019 : Marzo è un mese tipicamente instabile a livello atmosferico: ciò potrebbe essere d’ostacolo per le osservazioni, ma ciò difficilmente ci impedirà di godere degli eventi astronomici principali (o appuntamenti connessi) del mese. Nel dettaglio, vediamo cosa ci attende nel cielo del terzo mese del 2019. Il Sole si trova nella costellazione dell’Acquario fino al 12, poi entra nella costellazione dei Pesci. La durata del giorno aumenta di circa ...

Astronomia : poche cicatrici per Plutone e Caronte - nuovi scenari ai confini del Sistema Solare : Secondo una ricerca pubblicata su Science dal team della missione NASA New Horizons, le poche “cicatrici” presenti sulla superficie del pianeta nano Plutone e sulla più grande delle sue 5 lune, Caronte, indicherebbero che i confini del Sistema Solare sono meno popolati di quanto si pensasse, e che molti dei piccoli corpi ghiacciati presenti non sono nati da collisioni ma risalgono alle origini del nostro Sistema ...

Astronomia : ecco la stella più antica - ha 3 miliardi di anni ed è circondata da anelli di detriti e polveri : La stella più antica e fredda mai scoperta, con anelli di detriti e polveri, è una nana bianca: si chiama LSPM J0207+3331, ed è il nucleo di una stella simile al Sole ormai morta, circondata da diversi dischi, circostanza insolita per un oggetto così antico. La scoperta è descritta su Astrophysical Journal Letters e si deve a “Backyard Worlds“, progetto della NASA che si affida all’aiuto di volontari. I dischi che circondano la ...

Astronomia - da telescopio Lofar nuova mappa galassie sconosciute : Roma, 19 feb., askanews, - Sono centinaia di migliaia le galassie, finora avvolte nel mistero, rilevate da un gruppo internazionale di oltre 200 ricercatori provenienti da 18 paesi, tra cui alcuni ...

Astronomia : spettacolare e irripetibile incontro cosmico a San Valentino [FOTO] : Uno spettacolare incontro per San Valentino: nello scatto a corredo dell’articolo sono ritrate la galassia NGC2903 e la cometa C/2018 Ywamoto che ieri sera si sono trovate prospetticamente vicine. La galassia – che si trova nella costellazione del Leone – dista da noi circa 20 milioni di anni luce, mentre la cometa si è trovata a circa 42 milioni di km dalla Terra. Le riprese sono state effettuate dal Gruppo Astrofili Palidoroe ...

Astronomia : Gaia guarda oltre la Via Lattea - 2 galassie vicine un giorno potrebbero scontrarsi con la nostra : Gaia guarda oltre la Via Lattea per osservare i moti stellari di due galassie vicine che un giorno potrebbero scontrarsi con la nostra. E’ questo l’ultimo colpo messo a segno dal satellite Esa che ha il compito di effettuare un censimento stellare di altissima precisione. Gli astronomi – spiega Global Science – hanno da tempo considerato la possibilità che Andromeda possa scontrarsi con la Via Lattea, rimodellando completamente il ...

Astronomia : ecco la prima foto del lato nascosto della Luna con la Terra : Dopo le immagini del lato nascosto della Luna, arriva il primo scatto in cui si vede per intero sia il volto meno noto del nostro satellite che la Terra. Il nuovo ritratto si deve al microsatellite Longjiang-2, anche noto come DSLWP-B: è arrivato attorno alla Luna insieme al satellite Queqiao, ed ha il compito di fare da ponte radio tra la sonda Chang’E-4, scesa a gennaio sul nostro satellite, e la Terra. L’immagine catturata il 4 febbraio ...

Astronomia - Scienze Planetarie : da domani a Firenze il Congresso Nazionale : Firenze capitale della Planetologia italiana per una settimana. Da domani lunedì 4 a venerdì 8 Febbraio 2019 si svolge il XV Congresso Nazionale di Scienze Planetarie, promosso dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e dall’Università di Firenze. Un appuntamento a cui parteciperanno tutti i gruppi di ricerca italiani e che offrirà perciò il panorama aggiornato delle attività e dei programmi scientifici in corso. Circa 200 i presenti, ma sono ...

Astronomia : la Luna “nasconde” Saturno - ecco come osservare l’occultazione : Febbraio è un mese denso di eventi astronomici: la Luna sarà protagonista il 19 Febbraio quando apparirà più grande e luminosa della norma, ma ci riserva anche un altro evento degno di nota, all’alba di domani 2 febbraio. Il nostro satellite “nasconderà” Saturno, dando vita ad una c.d occultazione: si tratta di un evento difficile da osservare perché i due corpi celesti saranno bassi sull’orizzonte est. La falce di Luna ...

Astronomia - oggi la congiunzione Giove-Venere : i due pianeti in un “abbraccio” : oggi Giove e Venere hanno brillato insieme nel cielo sudorientale in un evento astronomico noto come congiunzione. “Una congiunzione è un evento celeste in cui due pianeti oppure un pianeta e la luna oppure un pianeta e una stella appaiono vicini nel cielo notturno”, si legge sul sito web della NASA. Gli incontri ravvicinati di Giove e Venere nel cielo si verificano su base abbastanza regolare e l’ultimo evento era avvenuto il 13 novembre del ...