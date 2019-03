Asian Champions League | lo Shandong si gode un Pellè formato super | altra doppietta per

sportfair

(Di martedì 12 marzo 2019) L’attaccante ex Samp e Parma ha siglato contro i Kashima Antlers la secondain due giornate diPareggio per 2-2 per loLuneng di Grazianocontro i giapponesi del Kashima Antlers nella seconda partita della fase a gironi dell’. Protagonista della partita l’attaccante ex Parma e Sampdoria, che ha permesso con la suaalla formazione cinese di rimontare lo 0-2 iniziale propiziato dalle reti di Sho Ito al 10′ e al 14′., che era andato in gol due volte anche nella prima giornata del girone E contro i sudcoreani del Gyeongnam, ha accorciato le distanze al 20′ fissando il risultato sul definitivo 2-2 al 41′ su calcio di rigore. La classifica del girone vede loLuneng al secondo posto con 2 punti, a 4 il Kashima Antlers, 1 punto per il Gyeongnam, a zero ...

