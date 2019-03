Ascolti TV | Lunedì 11 marzo 2019 Forte calo de Il Nome della Rosa 19 86% | Isola 17 31%

Ascolti tv lunedì 4 marzo 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il nome della rosa, prima puntata (recensione), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Made in Sud, prima puntata (recensione), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Autumn in New York ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 L'Isola dei Famosi ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Fast & Furious - Solo parti ...

Anticipazioni Isola dei famosi - Ascolti deludenti : il reality si sposta al lunedì : Non c'è pace per la quattordicesima edizione dell'Isola dei famosi che continua a rimbalzare da una giornata all'altra del palinsesto di Canale 5. Nonostante le aspettative fossero alte, il reality show non riesce ad entusiasmare i telespettatori che non sembrano particolarmente interessati alle vicende dei naufraghi in Honduras. Le scarse discussioni nei social network e gli ascolti che non sono mai riusciti a decollare dimostrano come il cast ...