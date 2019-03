Ascolti tv | Il nome della rosa in calo ma batte L’isola dei famosi con 4 7 milioni di

tvzap.kataweb

(Di martedì 12 marzo 2019) Flessione per Il. La seconda puntataserie di Rai1 in onda lunedì 11 marzo perde quasi duedi telespettatori e circa 7 punti di share rispetto alla prima puntata, ma nonostante tutto guida sempre gliprima serata con 4.727.000 telespettatori pari al 19,86% di share (la scorsa settimana erano stati 6.501.000 con il 27,4%).tv prime time La nona puntata de L’Isola deisu Canale 5 ha ottenuto invece 2.999.000 telespettatori e uno share del 17,31%. Terzo gradino del podio per Rai2 che con Made in Sud ha totalizzato 2.020.000 telespettatori e uno share del 9,60%.

