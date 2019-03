Perché crollano gli Ascolti de Il Nome della Rosa - colpa della concorrenza o della Storia che annoia? : Giunta alla seconda puntata, la serie evento Il Nome della Rosa ha già registrato un crollo. Gli ascolti, partiti col botto di oltre 6 milioni di spettatori, si sono invece fermati a 4.7 milioni nel doppio episodio andato in onda lunedì sera. Certo, il prodotto di stampo internazionale era ambizioso fin dall'inizio: trasportare il capolavoro di Umberto Eco sullo schermo non è un'operazione facile. Se il film era riuscito egregiamente ...

Ascolti tv - Il nome della rosa in calo ma batte L’isola dei famosi con 4.7 milioni di telespettatori : Flessione per Il nome della rosa. La seconda puntata della serie di Rai1 in onda lunedì 11 marzo perde quasi due milioni di telespettatori e circa 7 punti di share rispetto alla prima puntata, ma nonostante tutto guida sempre gli Ascolti della prima serata con 4.727.000 telespettatori pari al 19,86% di share (la scorsa settimana erano stati 6.501.000 con il 27,4%). Ascolti tv prime time La nona puntata de L’Isola dei famosi su Canale 5 ha ...

Ascolti TV | Lunedì 11 marzo 2019. Forte calo de Il Nome della Rosa (19.86%) - Isola 17.31% : Riccardo Fogli Nella serata di ieri, Lunedì 11 marzo 2019, su Rai1 la seconda puntata della fiction Il Nome della Rosa ha conquistato 4.727.000 spettatori pari al 19.86% di share. Su Canale 5 – dalle 21.41 all’1.03 – la nona puntata de L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video 2.999.000 spettatori pari al 17.31% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 2.020.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Italia 1 John Wick ...

Ascolti prima puntata de Il Nome della Rosa - cosa ha funzionato e cosa no : successo social tra critiche e paragoni : Ascolti da record per la prima puntata de Il Nome della Rosa. Il doppio episodio andato in onda lunedì 4 marzo ha tenuto incollati allo schermo ben 6.501.000 spettatori pari al 27.4% di share, affossando la concorrenza sulle altre reti. Un successo di pubblico prevedibile, vista l'enorme campagna pubblicitaria e la co-produzione internazionale. L'adattamento televisivo del best seller di Umberto Eco non è un'opera semplice da portare sullo ...

Ascolti tv - Il nome della rosa debutta con 6.5 milioni di telespettatori e travolge L’isola dei famosi : La miniserie evento Il nome della rosa, con protagonista John Turturro e Rupert Everett, ha conquistato su Rai1 la prima serata tv del 4 marzo con 6 milioni 501mila telespettatori e il 27.38% di share. La miniserie, diretta da Giacomo Battiato, è un adattamento televisivo del romanzo di Umberto Eco del 1980, da cui nel 1986 era stato anche tratto il film con Sean Connery. Il nome della rosa, la serie tv: il cast e i personaggi ...

