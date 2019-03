Ascolti Tv | 11 marzo 2019 Netto calo di spettatori per Il Nome della Rosa L' Isola

Il Nome della Rosa - tracollo negli Ascolti dell'11 marzo : fermi al 19 - 86% di share : La seconda puntata della fiction Il Nome della Rosa ha deluso le aspettative, perdendo quasi il 10% di share rispetto al promettente esordio della scorsa settimana. Si tratta di una sorpresa inaspettata se consideriamo che la fiction, ispirata al romanzo di Umberto Eco, era molto attesa dai telespettatori che avevano confermato il proprio interesse proprio nel primo appuntamento, trasmesso lo scorso 4 marzo. Qualcosa, però, deve essere andato ...

Ascolti TV 11 marzo 2019 - l’Isola recupera : in calo Il Nome della Rosa : Ascolti TV lunedì 11 marzo 2019, l’Isola dei famosi recupera: Il Nome della Rosa in calo ma rimane il programma più visto della prima serata L’Isola dei famosi recupera terreno e, dopo il flop di Ascolti delle scorse settimane, con la puntata di ieri sera è riuscita a portare a casa un buon risultato. Il […] L'articolo Ascolti TV 11 marzo 2019, l’Isola recupera: in calo Il Nome della Rosa proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Lunedì 11 marzo 2019. Forte calo de Il Nome della Rosa (19.86%) - Isola 17.31% : Riccardo Fogli Nella serata di ieri, Lunedì 11 marzo 2019, su Rai1 la seconda puntata della fiction Il Nome della Rosa ha conquistato 4.727.000 spettatori pari al 19.86% di share. Su Canale 5 – dalle 21.41 all’1.03 – la nona puntata de L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video 2.999.000 spettatori pari al 17.31% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 2.020.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Italia 1 John Wick ...

Ascolti tv 10 marzo 2019 - vince Fazio. Bene la fiction con Ambra su Canale 5 - D'Urso super : Ascolti Tv di domenica 10 marzo 2019 . Su Rai1 - dalle 20.38 alle 22.41 - Che Tempo Che Fa ha sfiorato la media di 4 milioni di spettatori pari al 15,5% di share mentre Che Tempo Che Fa-Il Tavolo 13,7%...

Ascolti TV 10 marzo 2019 - Mara Venier batte Barbara d’Urso : Fazio trionfa : Ascolti TV domenica 10 marzo 2019, Che tempo che fa supera la fiction Mediaset: Il silenzio dell’acqua perde contro Fabio Fazio Domenica di grandi risultati per Fabio Fazio con Che tempo che fa. Il programma in onda su Rai 1 in prima serata ha raggiunto il 15,5% di share, superando in questo modo la seconda […] L'articolo Ascolti TV 10 marzo 2019, Mara Venier batte Barbara d’Urso: Fazio trionfa proviene da Gossip e Tv.

Il silenzio dell'acqua - Ascolti 2^ puntata e anticipazioni di domenica 17 marzo : domenica 10 marzo è andata in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata della fiction 'Il silenzio dell'acqua', la nuova serie tv con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini che ha tenuto incollati davanti al televisore oltre tre milioni di spettatori, confermando il buon risultato in termini di ascolti della puntata di esordio di venerdì scorso. Il pubblico si è appassionato alla vicenda di Laura, la 16enne trovata morta in circostanze ...

Ascolti TV | Domenica 10 marzo 2019. Fazio 15.5%-13.7% - Il Silenzio dell’Acqua 14%. Venier 17.5%-15.7% - Parodi 10.8% - D’Urso 15% : Il Silenzio dell'Acqua Nella serata di ieri, Domenica 10 marzo 2019, su Rai1 – dalle 20.38 alle 22.41 – Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.966.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre – dalle 22.46 alle 0.01 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Il Silenzio dell’Acqua ha raccolto davanti al video 3.193.000 spettatori pari ...

Ascolti TV | Sabato 9 marzo 2019. In 5.5 mln per C’è Posta (29%). Soliti Ignoti a 3 - 8 mln (17.7%) : C'è Posta Per Te Nella serata di ieri, Sabato 9 marzo 2019, su Rai1 – dalle 20.42 alle 23.23 – Soliti Ignoti – Special Vip ha conquistato 3.813.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.15 alle 0.20 – C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.510.000 spettatori pari al 29% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.179.000 spettatori pari al 5.2% di share mentre il doppio ...

Ascolti Tv 9 marzo 2019 - in 5 milioni e mezzo applaudono Maria De Filippi : Ascolti Tv di sabato 9 marzo 2019. Oltre 5 milioni e mezzo di media spettatori per C'è posta per te su Canale 5. Share al 29% con ospiti di Maria De Filippi, tra gli altri, Gabriel Garko, Francesco ...

Ascolti TV 9 marzo 2019 - C’è posta per te domina su tutti : share alle stelle : Ascolti TV sabato 9 marzo 2019, Maria De Filippi conquista il pubblico: lo share di C’è posta per te sale alle stelle C’è posta per te è stato – di nuovo – il programma più seguito dal pubblico del sabato sera. Le storie raccontate da Maria De Filippi su Canale 5 sono state viste ieri […] L'articolo Ascolti TV 9 marzo 2019, C’è posta per te domina su tutti: share alle stelle proviene da Gossip e Tv.