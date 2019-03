Aru si ritira nella 3ª tappa

Perché l’Ucraina si ritira dall’Eurovision Song Contest? Le parole di MAruv : L'Ucraina si ritira dall'Eurovision Song Contest. La cantante Maruv non prenderà parte alla competizione internazionale. Facciamo chiarezza sui motivi. La decisione dell'Ucraina è ormai ufficiale. In rappresentanza del Paese dell'est Europa avrebbe dovuto partecipare la cantante Maruv, vincitrice del concorso Vidbir 2019, attraverso il quale l'Ucraina sceglie il proprio rappresentate per la competizione estera. Dopo aver vinto l'edizione ...