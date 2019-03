Arrestati presidente e ad della Blutec | la società che ha rilevato la Fiat di Termini

huffingtonpost

(Di martedì 12 marzo 2019) Scattano gli arresti domiciliari per Roberto Ginatta e Cosimo di Cursi, rispettivamentedel consiglio di amministrazione e amministratore delegato, la società che ha, e doveva riconvertire, l'ex stabilimentodiImerese. L'accusa è di malversazione ai danni dello Stato. Contestualmente, è stato emesso un decreto di sequestro preventivo dell'intero complesso aziendale e delle relative quote sociali, nonché delle disponibilità finanziarie, immobiliari e mobiliari riconducibili agli indagati fino all'importo di 16 milioni e 516 mila euro.L'attività investigativa coordinata dalla ProcuraRepubblica diImerese e condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziariaGuardia di Finanza di Palermo, riguarderebbe i finanziamenti statali, attraverso Invitalia, per la riapertura dello ...

ilpost : Sono stati arrestati il presidente e l’amministratore delegato di Blutec, la società che controlla l’ex stabiliment… - RichbonesE : RT @alanwake_71: Arrestati Presidente e AD di #Blutec per malversazione ai danni dello Stato: i generosi accordi di @matteorenzi e del suo… - zazoomnews : Blutec: arrestati presidente e Ad - #Blutec: #arrestati #presidente -