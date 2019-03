Arrestati i vertici di Blutec | sequestrata l' azienda e beni per 16 milioni

agi

(Di martedì 12 marzo 2019) Arresti domiciliari per il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della Blutec di Termini Imerese, la società che si è insediata nell'ex stabilimento Fiat. In corso di esecuzione decreto di sequestro dell'intero complessole e diper oltre 16,5di euro.Il blitz è scattato nell'ambito di un'attività investigativa coordinata dalla procura della Repubblica di Termini Imerese. I finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo hanno eseguito l'ordinanza emessa dal gip Termitano per il reato di malversazione a danno dello Stato. Al centro del caso Blutec emerso nei mesi scorsi anche la restituzione di 20a Invitalia.Stabilita una misura interdittiva concernente il divieto per la durata di 12 mesi di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche ...

