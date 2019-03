Arabia Saudita | mamma dimentica in aeroporto suo figlio | velivolo torna indietro

Cina - Emirati - Arabia Saudita. Le giravolte gialloverdi in politica estera : Ue: veto Italia su inclusione Emirati nella lista paradisi fiscali Londra, 12 mar - (Agenzia Nova) - Per la seconda volta, l'Italia ha posto il veto all'inclusione degli Emirati Arabi Uniti nella "lista nera" dei paradisi fiscali compilata dall'Unione europea, minacciando così di far fallire l'inizi

Speciale energia : Arabia Saudita - ministro petrolio al Falih - presto per cambiare la politica dell'Opec : Dubai, 11 mar 14:15 -, Agenzia Nova, - Il ministro del petrolio Saudita, Khalid al Falih, ha detto che sarebbe troppo presto cambiare la politica di produzione dell'accordo Opec..., Res,

Ipotesi Arabia Saudita nel cda del Teatro alla Scala - lo sdegno è bipartisan : Tuttavia, l'opportunità di far entrare l'Arabia Saudita in uno dei luoghi simbolo della cultura italiana, riconosciuto a livello mondiale, ha indispettito molte personalità della politica lungo tutto ...

Riciclaggio - i governi dei 28 Paesi Ue bocciano la lista nera dei Paesi a rischio. “Pressioni di Arabia Saudita e Usa” : I 28 governi del Consiglio Ue hanno bocciato all’unanimità la lista di 23 Paesi terzi che la Commissione europea aveva individuato come “a rischio” in materia di Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Una stroncatura decisa che costringerà il commissario alla Giustizia, Vera Jourová, a tornare sul fascicolo nonostante la pressione del Parlamento che da mesi chiede una lista prodotta dalle istituzioni europee che integri quella ...

Pressing lobby Usa-Arabia Saudita - l’Europa boccia all’unanimità lista nera di Paesi terzi a rischio riciclaggio : Il Consiglio Ue ha bocciato all'unanimità a Bruxelles le modifiche proposte dalla Commissione europea all'elenco dei Paesi e territori considerati "ad alto rischio" di riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, a causa di "carenze strategiche" nei loro sistemi giuridici. La "lista nera" respinta avrebbe incluso 23 giurisdizioni, di cui 11 nuove rispetto all'elenco attuale, stilato dalla Financial Action Task Force (Fatf), un ...

Pressing lobby Usa e Arabia Saudita - Ue boccia all’unanimità lista nera Paesi terzi a rischio riciclaggio : Il Consiglio Ue ha bocciato all'unanimità a Bruxelles le modifiche proposte dalla Commissione europea all'elenco dei Paesi e territori considerati "ad alto rischio" di riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, a causa di "carenze strategiche" nei loro sistemi giuridici. La "lista nera" respinta avrebbe incluso 23 giurisdizioni, di cui 11 nuove rispetto all'elenco attuale, stilato dalla Financial Action Task Force (Fatf), un ...

L’Arabia Saudita vuole entrare nel Teatro alla Scala : Il paese accusato di violare sistematicamente i diritti umani è pronto a versare 15 milioni di euro al Teatro: è un'idea molto sostenuta dalla Lega, ma che non piace a tutti

Bangladesh-Arabia Saudita : delegazione Riad in visita - focus sugli investimenti : ... è guidata dal ministro del Commercio e degli investimenti, Majid bin Abdullah al Qasabi, e comprende anche il ministro per l'Economia e la pianificazione, Mohammad bin Mazyed al Twaijri, e ...

Arabia Saudita - l'app Absher permette di tracciare e controllare le donne : Sta facendo discutere tutto il mondo occidentale l'app rilasciata dal governo dell'Arabia Saudita: l'applicazione, che si utilizza sugli smartphone, si chiama Absher e permette di tracciare e controllare tutti i movimenti delle donne. Noi siamo abituati ad usare tali strumenti informatici, per situazioni di emergenza ad esempio, come quando si perde il proprio telefono cellulare, per sentire i nostri cari oppure anche per lavoro. Ma in Arabia ...

Arabia Saudita alla Scala - perché i porti si possono chiudere e i teatri no : (Foto: Stefano Porta/Lapresse) Pecunia non olet. Neanche alla Milano che sfila per i diritti di tutti e si oppone al governo giallobruno e alle politiche della Lega di Matteo Salvini. A quanto pare, stando a un’indiscrezione pubblicata da Repubblica, l’Arabia Saudita potrebbe entrare nell’assemblea dei soci del Teatro alla Scala grazie a una donazione di 15 milioni di euro. Si riannodano insomma i legami con l’ultimo caso che ha fatto ...

Il Burlamacco vola in Arabia Saudita : è polemica : VIAREGGIO. vola in Arabia Saudita uno dei premi assegnati dalla Fondazione Carnevale. La cui presidente, Marialina Marcucci , ha omaggiato il ministro plenipotenziario, vice-ambasciatore del Regno ...

L'Arabia Saudita nel cda della Scala - monito dal Parlamento europeo : 'Schiaffo ai diritti umani' : Cronaca L'Arabia Saudita nel cda della Scala di Milano, 'non rispetta i diritti': parte l'interrogazione a Bonisoli Sul fronte politico, alle parole dell'azzurro Maurizio Gasparri che ha citato per ...

L'Arabia Saudita nel cda della Scala di Milano - "non rispetta i diritti" : parte l'interrogazione a Bonisoli : Non rispetta i diritti umani". Dopo i malumori intorno all'ipotesi anticipata da Repubblica, Gasparri di Forza Italia chiede chiarimenti al ministro

Milano - l'Arabia Saudita nel cda della Scala : parte l'interrogazione a Bonisoli : Non rispetta i diritti umani". Dopo i malumori intorno all'ipotesi anticipata da Repubblica, Gasparri di Forza Italia chiede chiarimenti al ministro