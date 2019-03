Apple invita tutti allo “showtime” del 25 marzo - potrebbe esordire un nuovo servizio di streaming video : Se le novità Apple vi intrigano, segnate a calendario la data del 25 marzo, quando presso lo Steve Jobs Theater (l’auditorium situato nell’Apple Park di Cupertino) si terrà l’evento “It’s showtime”. Non serve andare in California per seguirlo, è prevista la diretta streaming sul sito ufficiale dell’azienda. Che cosa annuncerà Apple? Per certo dovrebbe esordire il nuovo servizio video streaming a pagamento, non è escluso ...