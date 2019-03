APA – Associazione Produttori Audiovisivi | Giancarlo Leone | “E’ boom per la fiction

tvzap.kataweb

(Di martedì 12 marzo 2019) Un nuovo nome, un nuovo logo e soprattutto un rapporto sulla propria attività che annuncia una lieta notizia: la produzione audiovosova italiana è in ottima salute, fattura e vende non solo in Italiae in particolare vede prosperare la. L’APT da oggi si chiama APA. L’da oggi cambia nome, logo, e a Roma ha presentato il 1° Rapporto sulla Produzione Audiovisiva Nazionale: in forte sviluppo la produzione, che, negli ultimi due anni, ha raggiunto un valore prossimo a 1 miliardo di euro, con relativa crescita dell’interesse sui mercati esteri e con un vero e propriodellaIl documento è stato illustrato oggi dal Presidente di APA,, alla presenza del Sottosegretario di Stato MIBAC, Lucia Borgonzoni, dell’Amministratore Delegato RAI, Fabrizio Salini; del Direttore Generale Contenuti Mediaset, Alessandro Salem; ...

